Пол Мерсон: «В «Челси» есть шанс попасть, имея пару щитков – это неправильно. Они в миллионе миль от победы в АПЛ»
Пол Мерсон высказался касательно многочисленных трансферов «Челси».
«На данный момент, если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в «Челси». Это неправильно.
Эти семилетние контракты... Никто не сможет сказать мне, насколько футболист будет хорош через шесть лет.
Болельщики «Челси» ожидают выигрыш трофеев, но на данный момент они в миллионе миль от победы в АПЛ.
Если команда попадет в четверку лучших, Энцо Мареска будет претендовать на звание лучшего тренера сезона», – сказал Пол Мерсон.