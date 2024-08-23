Пол Мерсон: «В «Челси» есть шанс попасть, имея пару щитков – это неправильно. Они в миллионе миль от победы в АПЛ»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Пол Мерсон ахахаха Футбол

Пол Мерсон высказался касательно многочисленных трансферов «Челси».

«На данный момент, если у вас есть пара щитков, у вас есть шанс попасть в «Челси». Это неправильно.

Эти семилетние контракты... Никто не сможет сказать мне, насколько футболист будет хорош через шесть лет.

Болельщики «Челси» ожидают выигрыш трофеев, но на данный момент они в миллионе миль от победы в АПЛ.

Если команда попадет в четверку лучших, Энцо Мареска будет претендовать на звание лучшего тренера сезона», – сказал Пол Мерсон.

6 комментариев
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Пара хороших тренировок и вы уже в трансферном списке Челси.
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Родились где-то в Африке? Челси уже выезжает за вами, вдруг вы станете футболистом
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Боули планку понизил до уровня команды второй десятки АПЛ. Результаты команды лишь отражение хаоса в менеджменте
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Мореске хочу подсказать, пусть половина этого сброда дома переодевается и приезжает на базу готовыми и проблема решена, а вот научить их играть имея з состава физически невозможно.
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Лол, даже в своем нынешнем состоянии Челси ближе к победам в АПЛ и ЛЧ, чем Арсенал. Это вопрос психологии. Челси лихорадит временно, у клуба нет финансовых проблем, есть лишь только беды с башкой в менеджементе, но это поправимо.
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Ответ Prokuror Prokurorov
Лол, даже в своем нынешнем состоянии Челси ближе к победам в АПЛ и ЛЧ, чем Арсенал. Это вопрос психологии. Челси лихорадит временно, у клуба нет финансовых проблем, есть лишь только беды с башкой в менеджементе, но это поправимо.
Чем же Челси ближе к победам, чем Арсенал?
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