Мерсон о 2:2 «Сити» с «Арсеналом»: «Игра «горожан» просто шокировала, им не хватало идей. В большинстве нужно действовать с флангов, но никто ни разу не сместился»
Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».
В матче 5-го тура АПЛ команды сыграли вничью (2:2). «Манчестер Сити» играл в большинстве после удаления Леандро Троссарда в концовке 1-го тайма.
«Чтобы выиграть у команды, играющей вдесятером, нужно действовать с флангов. Как уже сказал Рой [Кин], никто ни разу не сделал забегание.
Когда вы смещаетесь, защитники бросаются назад, и можно вернуть мяч. Я был просто шокирован игрой «Ман Сити», мне показалось, что у них не хватает идей», – сказал экс-игрок «Арсенала» в эфире Sky Sports.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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