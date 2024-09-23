Мерсон о 2:2 «Сити» с «Арсеналом»: «Игра «горожан» просто шокировала, им не хватало идей. В большинстве нужно действовать с флангов, но никто ни разу не сместился»

Пол Мерсон раскритиковал игру «Манчестер Сити» в матче с «Арсеналом».

В матче 5-го тура АПЛ команды сыграли вничью (2:2). «Манчестер Сити » играл в большинстве после удаления Леандро Троссарда в концовке 1-го тайма.

«Чтобы выиграть у команды, играющей вдесятером, нужно действовать с флангов. Как уже сказал Рой [Кин], никто ни разу не сделал забегание.

Когда вы смещаетесь, защитники бросаются назад, и можно вернуть мяч. Я был просто шокирован игрой «Ман Сити», мне показалось, что у них не хватает идей», – сказал экс-игрок «Арсенала » в эфире Sky Sports.

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