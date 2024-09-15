Мерсон назвал игру «Ливерпуля» Слота скучной: «Команды Клоппа атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. Сегодня все казалось медленнее»
Пол Мерсон назвал игру «Ливерпуля» под руководством Арне Слота скучной.
Мерсисайдцы дома уступили «Форест» со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» был немного скучным. Мне показалось, что игра была медленной. Когда смотришь на команды Клоппа, они атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. А здесь игра проходила размеренно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости