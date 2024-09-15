Мерсон назвал игру «Ливерпуля» Слота скучной: «Команды Клоппа атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. Сегодня все казалось медленнее»

Пол Мерсон назвал игру «Ливерпуля» под руководством Арне Слота скучной.

Мерсисайдцы дома уступили «Форест » со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ .

«Ливерпуль » был немного скучным. Мне показалось, что игра была медленной. Когда смотришь на команды Клоппа , они атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. А здесь игра проходила размеренно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».