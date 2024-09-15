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  • Мерсон назвал игру «Ливерпуля» Слота скучной: «Команды Клоппа атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. Сегодня все казалось медленнее»
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Мерсон назвал игру «Ливерпуля» Слота скучной: «Команды Клоппа атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. Сегодня все казалось медленнее»

Пол Мерсон назвал игру «Ливерпуля» под руководством Арне Слота скучной.

Мерсисайдцы дома уступили «Форест» со счетом 0:1 в 4-м туре АПЛ

«Ливерпуль» был немного скучным. Мне показалось, что игра была медленной. Когда смотришь на команды Клоппа, они атакуют с невероятной скоростью – 100 миль в час. А здесь игра проходила размеренно», – сказал бывший полузащитник «Арсенала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoНоттингем Форест
logoАрне Слот
logoПол Мерсон
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