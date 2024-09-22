Мегаавтобус Артеты в пять ЦЗ, провал Пепа, сработало супероружие. Лукомский и Палагин разложили «Сити» – «Арсенал»

Экспресс-разбор главного матча старта АПЛ.

«Арсенал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) на «Этихаде». Матч получился событийным – быстрый гол Эрлинга Холанда (ну конечно), травма Родри, камбэк «Арсенала» через голы защитников, удаление Леандро Троссарда и статистически самый однобокий второй тайм сезона.

В этом потоке уместились важные решения судьи Майкла Оливера. У него было много работы, спорные свистки – в обе стороны. Просто зафиксируем это и перейдем к футбольной части (как всегда и поступаем в наших разборах).

Артета сделал ставку на Тимбера и Калафьори и прочитал намерения Пепа

Главная неожиданность в составе «Арсенала» – фланги защиты. Артета убрал основного Бена Уайта и выпустил с первых минут новичка Риккардо Калафьори. Для итальянца это первое появление в АПЛ в старте, до этого были только выходы со скамейки. Перестановки затронули Юрриена Тимбера, который блистал на старте как левый защитник. На «Этихаде» голландец стартовал справа (знакомо по «Аяксу»).

Вероятный мотив – надежность при игре 1-в-1. Артета выбрал самых стабильных в этом отношении. Уайт тоже далеко не ужасен, но примерно раз в год проваливается – например, против Каору Митомы из «Брайтона». Учитывая статус и важность матча, Артета решил не рисковать и доверился другим.

Помимо прочего Микель отлично прочитал намерения Пепа. Тот выпустил с первых минут Жереми Доку и Савиньо. Оба не просто дриблеры, но обводки – объективно сильнейшая их сторона. Выпустить против них самых надежных защитников с точки зрения игры 1-в-1 – логичная мера.

Оправдалась ли – хороший вопрос. С одной стороны, Тимбер и Калафьори вообще не проваливались на своей половине: только по разу позволили себя обыграть. С другой – неудачная игра итальянца в дуэли с Савиньо запустила эпизод с первым голом. Ошибку точно могли исправить партнеры, но разогнался соперник именно после обводки.

«Сити» разрывал через движение Савиньо и Бернарду. «Арсенал» адаптировался после гола

Проблемной зоной для гостей стал правый фланг «Сити». Номинально за него отвечал Савиньо, но в процессе бразильцу активно помогал Бернарду. Португалец не только перегружал фланг, но и менялся позициями с партнером. На усредненной карте Савиньо и Силва вообще дублируют друг друга.

Дополнительным элементом атак стали рывки Илкая Гюндогана. Он отлично реагировал на взаимодействие Савиньо и Силвы и подмечал зоны, которые образовывались в результате.

Оба фактора сработали на стартовом отрезке, когда «Сити» мог уходить в отрыв и забивать больше одного. Предупреждением для «Арсенала» стал момент Гюндогана. Савиньо и Силва обменялись позициями, а Илкай здорово ворвался из опорной и получил убойный шанс.

Наказание последовало через минуту.

Савиньо ушел на дриблинге от Калафьори и сместился в середину. Силва увел Томаса Парти и Габриэла, дополнительно расчистил бразильцу зону по центру. Внимание Салиба тоже было рассредоточено – между Холандом и Гюндоганом, который начал отрываться от своего соперника.

«Сити» еще несколько раз пытался провернуть похожий трюк, но по ходу матча «Арсенал» постепенно адаптировался. Помогли два приема.

Во-первых, гости перестали застревать в полусхеме, когда одна часть команды уже готова защищаться в низком блоке, а вторая еще не вернулась, чтобы поддержать. Это тоже помогло «Сити» с созиданием на старте игры. Теперь либо давила, либо защищалась вся команда.

Во-вторых, инструментом сдерживания стал Леандро Троссард. Бельгиец стартовал как нападающий, но во время затяжных атак «Сити» начал помогать как дополнительный вингер. Очень часто образовывался квадрат – Парти-Калафьори-Мартинелли-Троссард.

Неплохо помогла нехватка альтернатив у «Сити». Хозяева почти не задействовали левый фланг – через него прошло всего 20% атак.

Выбор Уокера вместо Льюиса – провал Гвардиолы

Сюрприз от Пепа – непопадание в состав Рико Льюиса. Англичанин играл во всех предыдущих матчах и блистал в новой роли. Вместо него на правом фланге вышел Кайл Уокер – ему Пеп дал привычные полномочия.

Вероятно, главное объяснение рокировки – скорость Габи Мартинелли. После травмы Мартина Эдегора скорость бразильца чуть не главное оружие «Арсенала» в атаке (если не считать стандартов). Габи получал моменты и в лондонском дерби, и в игре с «Аталантой», когда не шло у всех остальных.

Скорость Уокера – на бумаге классное противоядие Мартинелли. К сожалению для Пепа, таким осталось лишь в теории. За первый тайм Кайл дважды запускал бразильца за спину. В эпизоде с голом Уокер еще может жаловаться на решение арбитра, но перед перерывом возник эпизод, который в обычной жизни англичанин себе не позволяет.

Вторая проблема – перестановки, возникшие в структуре позиционных атак «Сити».

Теперь одну из десяток исполнял не Льюис, а Йошко Гвардиол – номинальный ЦЗ. Хорват совсем не деревянный (помним финиш прошлого сезона), но в этой роли оказался впервые.

Возможно, держа это в уме, партнеры почти не решались задействовать левую часть поля, где открывались Гвардиол и Доку. Благодаря этому «Арсеналу» было легче сдержать куда более мощную связку «Сити» справа.

Угловые «Арсенала» – супероружие

В 2021-м Микель Артета переманил тренера по стандартам «Манчестер Сити» Николя Жовера. С тех пор «Арсенал» стремительно прибавляет в этом отношении – особенно в угловых. В прошлом сезоне команда забила больше всех после стандартов и конкретно после корнеров. Всего голов со стандартов с начала прошлого сезона уже 25 – ни одна другая команда АПЛ не забила больше 21.

На старте нового угловые стали спасением на двух труднейших выездах – к «Тоттенхэму» и «Сити». Зависимость от этого типа угрозы стала критичной на фоне потери Мартина Эдегора. Оба раза забивал Габриэл.

Поражает не только стабильная отдача, но и эффективность. Сейчас «Арсенал» подал всего дважды – оба попытки трансформировались в удары Габриэла из вратарской. Розыгрыши получились практически зеркальными.

Вот такое начало – Сака исполняет, «Арсенал» кучкуется на дальней штанге почти всей командой.

А вот такой расклад перед ударом.

«Сити» поменял опекуна для Габриэла – сначала Доку, потом Уокер, но это не помогло.

У «Арсенала» индивидуальные наработки под каждого соперника. Но ключевым элементом всегда служат блоки. Это игра на грани правил. The Athletic инсайдил, что с этого сезона судей просят за этим внимательнее следить именно в играх команды тренера Жовера.

Например, в этих розыгрышах оба раза весьма спорным был блок в исполнении Габриэла Мартинелли. Он не мешал Эдерсону в момент исполнения углового, но по мере эпизода пересекался с ним траекториями, не позволяя добраться до точки подачи.

«Сити» потерял Родри в начале матча. Это сказалось?

Лидер «Сити» получил обидную травму на 16-й минуте. Его заменил Матео Ковачич. У хорвата есть опыт эффективной подмены Родри на старте, когда испанцу дали дополнительный отдых.

В этом сезоне «Сити» выиграл все четыре матча АПЛ с Ковачичем в этой роли – отчасти потому, что Пеп адаптировал позиции других полузащитников для помощи. Но против «Арсенала» не получилось компенсировать все качества Родри.

При обороне «Сити» выстраивался в 4-1-4-1 – Ковачича прикрывали Бернарду и Гюндоган. Это стандартная конфигурация в этом сезоне. В прошлом сезоне в схеме «Сити» опорнику помогал только один полузащитник, а второй держался ближе к форварду для прессинга.

Здесь провалов не возникало. А вот при откатах назад под удар из опорной зоны были проблемы.

Косвенно это сказалось в эпизоде с голом Калафьори.

«Сити» слишком сильно вжался в штрафную. Бернарду не нужно было садится так глубоко. При лучшей организации удар не был бы таким свободным. Родри умеет организовывать. В то же время это скорее придирка: все речь про атаку после быстро разыгранного штрафного – не факт, что даже с Родри успели бы идеально расставиться. Плюс удар Калафьори получился потрясающим.

Но отголоски этой проблемы периодически о себе напоминали уже в более явных для трактовки моментах. Тут снова готовился откат от Мартинелли, а у «Сити» дыра в опорной зоне, Ковачич стянултся к мячу и не прочитал ситуацию за спиной.

Вот в таком чтении Родри мастер. Даже за 15 минут успел потушить пару аналогичных эпизодов.

В первом тайме нехватка испанца проявлялась в такие моменты. Во втором он мог дать прямую угрозу за счет резких рывков в штрафную (Ковачич их не делал и не играет головой) и более качественных дальних ударов. Именно так – шокируя автобусы внезапными действиями, испанец собрал 8+9 в прошлом сезоне с позиции опорника. В рисунке второго тайма он был бы крайне полезен.

Автобус «Арсенала» после удаления – 12% владения и 1:28 по ударам за тайм

В перерыве Артета сделал замену – вместо Сака вышел Бен Уайт. Команда перестроилась на схему 5-4-0, которая могла переходить в 6-3-0 и даже 7-2-0 – обязательно разберемся в нюансах ниже.

Отметим быструю реакцию тренера «Арсенала» относительно прошлой подобной ситуации. После удаления Райса против «Брайтона» Артета какое-то время продолжал играть с четверкой защитников – и перестроился на акцентированный глубокий блок с пятеркой уже после гола соперника.

Изначально встречая «Сити», «Арсенал» располагался в 5-4-0.

По ходу эпизода эта схема могла переходить в 6-3-0.

Чаще всего за счет опусканий Мартинелли, который проделал огромный объем работы.

В самые радикальные моменты можно было поймать примеры 7-2-0.

Важны не только соотношения в линиях, но и минимальные расстояния между защитниками и полузащитниками. «Арсенал» выставлял компактный блок в центре и не давал «Сити» разыгрывать комбинации между линиями. Зато в больших объемах позволял бить издали и доставлять мяч на фланги под навесы.

Когда мяч доходил до фланга, «Арсенал» почти всегда садился в шестерку или семерку. Это давало возможность крайним защитникам не выдвигаться на игрока с мячом, а оставаться в центре для контроля подачи. По сути, в такие моменты у «Арсенала» было пять центральных защитников внутри штрафной. При стандартном распределении ролей в полном составе вся линия состоит из четырех, а один из них часто выдвигается на мяч.

Разумеется, «Арсенал» не мог перекрыть «Сити» все направления в меньшинстве. Артете пришлось расставлять акценты. Он оставил сопернику зоны для дальних ударов и фланги (но с повышенным контролем подач). Весьма грамотная организация обороны вдесятером.

В каждом отдельном эпизоде «Арсенал» действовал качественно и в плане самоотдачи, и с точки зрения тактики. Проблема: из-за радикального рисунка приходилось обороняться вообще без передышек. Количество волн в атаках «Сити» было слишком большим, что повышало вероятность удачного удара издали или ошибки при навесе.

За тайм «Сити» нанес 28 ударов. Это банально слишком много, даже с учетом того, что много заблокированных (12) и дальних (16) – некоторые попытки попали в обе категории.

Конечно, главная причина такой однобокости – неравные составы и счет («Сити» весь тайм надо было забивать). Но внесли вклад и решения Артеты. Он никого не оставил впереди, что лишило «Арсенал» любых шансов на контригру или хотя бы на передышки.

Артета подписался на самый радикально оборонительный сценарий, но внутри этого сюжета сделал качественные ходы. Успешность плана слишком полагалась на безошибочность игроков при гигантском объеме работы и отсутствие фарта у соперника. Почти сработало!

Почему «Сити» таааак мучался в большинстве?

Несмотря на то, что разыгрывать лишнего можно было целый тайм, хозяева не смогли создать ни одного явного момента с игры. Слишком часто сбивались на дальние удары (14 из 21).

С одной стороны, такие условия – не помеха для «Сити». В прошлом сезоне команда Гвардиолы была лучшей в топ-5 лигах по голам из-за пределов штрафной. С другой – в этот раз ей категорически не хватало привычных инструментов.

Во-первых, большинство проводили без Родри, который в прошлом сезоне наловчился бить с линии штрафной. Вместо него эти функции перешли Ковачичу. Хорват уже забивал на старте сезона, но в целом сильно уступает Родри в этом компоненте.

Во-вторых, главный спец «Сити» по дальним ударам – Фил Фоден – появился только на последние 20 минут. У англичанина все еще проблемы с физикой, но удивительно, что даже после выхода на замену его не задействовали как часть дальних попыток.

Стабильно открываться в любимой зоне Фил начал только в концовке – после того, как Пеп подозвал к себе Ковачича. С этого момента хорват запустил походы в штрафную, а Фоден стал открываться у радиуса штрафной. Его дважды удалось вывести на удар, но ход отлично прочитал Деклан Райс – начал выдергиваться и перекрывать левую Фила.

В итоге главным источником моментов «Сити» стали угловые.

Показательно, что самые опасные возникли не после прямых подач в штрафную, а вследствие розыгрышей. Вероятно, держали в уме суперспособность Давида Райи выходить на навесы, которая отлично помогала «Арсеналу» в позиционной защите. Разыгрывая, хозяева вынуждали испанца оставаться на ленточке.

Спасительный мяч получилось забить у Джона Стоунза. Его Пеп специально выпускал дополнительным форвардом. После матча англичанин сказал, что задачей было держаться рядом с Холандом и реагировать на навесы. В позиционных атаках «Арсенал» с ним справился (у Стоунза ноль касаний в штрафной), а вот на угловом упустил.

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Матч получился насыщенным, пускай внезапным во многих отношениях.

«Арсенал» показал стойкость – не рассыпались после быстрого гола и даже за тайм в меньшинстве. Если все дальше сложится удачно, встречу будут вспоминать как важную опорную точку в формировании чемпионского характера. На старте, вопреки проблемам, команда Артета забрала семь очков на выездах против «Виллы», «Тоттенхэма» и «Сити».

«Сити» максимально доминировал по всем статистическим метрикам. И заслужил минимум ничью.

В очередной раз фиксируем: легких очков на «Этихаде» не получает никто. Даже ради одного нужно страдать.

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Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine