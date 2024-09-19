Гути о «Золотом мяче»: «Раньше были только Месси или Криштиану, теперь выиграть могут 4-5 человек. Так лучше. Я бы отдал его Беллингему или Карвахалю»

Гути отдал бы «Золотой мяч» одному из игроков «Реала».

– Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?

– Беллингему или Карвахалю.

– А если бы пришлось назвать кого-то одного?

– За первую часть сезона я бы отдал его Беллингему . За вторую – Винисиусу . Но если говорить о целом сезоне, то я вручил бы его Карвахалю. Он был очень хорош как в начале, так и в конце сезона, а также в сборной.

Сейчас есть 4-5 человек, которые могут выиграть. Так лучше, веселее. Раньше были только Месси или Криштиану , а теперь можно развлекаться прогнозами, – сказал бывший полузащитник «Реала».