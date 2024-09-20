Тибо Куртуа хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл футболист «Реала».

«Пусть победит один из моих партнеров по команде. Они все хорошо поработали, но пусть победителем будет «Реал Мадрид», – сказал вратарь мадридского клуба.

На «Золотой мяч»номинировано 30 человек. Приз вручат 28 октября.