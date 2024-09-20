Куртуа хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл футболист «Реала»
Тибо Куртуа хочет, чтобы «Золотой мяч» выиграл футболист «Реала».
«Пусть победит один из моих партнеров по команде. Они все хорошо поработали, но пусть победителем будет «Реал Мадрид», – сказал вратарь мадридского клуба.
На «Золотой мяч»номинировано 30 человек. Приз вручат 28 октября.
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