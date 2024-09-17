Родри о «Золотом мяче»: «Индивидуальные награды – это всего лишь результат работы, и сейчас я чувствую, что люди признают ее. Посмотрим, что произойдет»
«Я очень рад всему, что произошло со мной за последний год – трофеям, которые мы выиграли [с «Ман Сити»], победе на Евро с моей сборной, это просто мечта.
Это результат упорного труда, стабильности и намерения никогда не сдаваться. Индивидуальные награды – это всего лишь результат моей работы, и сейчас я действительно чувствую, что люди по-настоящему признают мою работу и пытаются помочь мне выиграть [«Золотой мяч»].
Честно говоря, я об этом не думаю. Конечно, это мечта, потому что я никогда не думал, что буду переживать такой момент, но, с другой стороны, когда это с тобой происходит, ты просто хочешь, чтобы люди говорили то, что они думают, и все.
Да, я знаю, что играю не так, как большинство игроков, номинированных на эти трофеи, но это также показывает, что футбол может быть прекрасен с разных точек зрения. Вы можете быть прекрасны, играя на позиции полузащитника, защитника или забивая голы.
Мы все знаем, как работает футбол, но я думаю, что многие люди действительно ценят роль полузащитника, так что давайте посмотрим, что произойдет», – сказал футболист «Манчестер Сити».
Родри допускает, что игроки устроят забастовку из-за календаря: «Мы близки к этому. 70-80 матчей за сезон – это уже чересчур. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать»
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