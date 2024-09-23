Навас хотел бы перейти в «Барсу» на фоне травмы тер Стегена. Зарплата экс-вратаря «Реала» «не будет проблемой» (Mundo Deportivo)

Кейлор Навас хотел бы перейти в «Барселону».

Ранее стало известно, что вратарь каталонской команды Марк-Андре тер Стеген пропустит остаток сезона из-за травмы.

37-летний Навас с радостью присоединился бы к «блаугране», чтобы заменить немецкого голкипера, будь у него такая возможность, пишет Mundo Deportivo. Костариканец, покинувший «ПСЖ» на правах свободного агента, хочет играть и готов выслушать предложения. В межсезонье бывший игрок «Реала» тренировался самостоятельно.

Отмечается, что вопрос с зарплатой футболиста «не станет проблемой», если «Барселона » решит обратиться к нему. Интересы Кейлора представляет агент Жорже Мендеш , у которого превосходные отношения с клубом.