Навас хотел бы перейти в «Барсу» на фоне травмы тер Стегена. Зарплата экс-вратаря «Реала» «не будет проблемой» (Mundo Deportivo)
Кейлор Навас хотел бы перейти в «Барселону».
Ранее стало известно, что вратарь каталонской команды Марк-Андре тер Стеген пропустит остаток сезона из-за травмы.
37-летний Навас с радостью присоединился бы к «блаугране», чтобы заменить немецкого голкипера, будь у него такая возможность, пишет Mundo Deportivo. Костариканец, покинувший «ПСЖ» на правах свободного агента, хочет играть и готов выслушать предложения. В межсезонье бывший игрок «Реала» тренировался самостоятельно.
Отмечается, что вопрос с зарплатой футболиста «не станет проблемой», если «Барселона» решит обратиться к нему. Интересы Кейлора представляет агент Жорже Мендеш, у которого превосходные отношения с клубом.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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