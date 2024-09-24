Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая: «Полностью сосредоточен на «Шанхай Шеньхуа»

Леонид Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая.

На пресс-конференции тренера «Шанхай Шеньхуа » из Китая спросили, рассмотрел бы он возможность тренировать сборной этой страны, если бы ему предложили должность.

«Я по-прежнему полностью сосредоточен на своей работе. Я люблю «Шанхай Шеньхуа» и болельщиков клуба», – ответил Слуцкий .

«Шанхай Шеньхуа» занимает второе место в таблице чемпионата Китая, набрав 67 очков в 26 матчах. От лидирующего «Шанхай Порт» команда отстает на 2 очка.

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