Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая: «Полностью сосредоточен на «Шанхай Шеньхуа»
Леонид Слуцкий не заинтересован в работе со сборной Китая.
На пресс-конференции тренера «Шанхай Шеньхуа» из Китая спросили, рассмотрел бы он возможность тренировать сборной этой страны, если бы ему предложили должность.
«Я по-прежнему полностью сосредоточен на своей работе. Я люблю «Шанхай Шеньхуа» и болельщиков клуба», – ответил Слуцкий.
«Шанхай Шеньхуа» занимает второе место в таблице чемпионата Китая, набрав 67 очков в 26 матчах. От лидирующего «Шанхай Порт» команда отстает на 2 очка.
Б-е-з-у-м-н-ы-й камбэк Слуцкого: за минуту из 0:1 в 2:1 на 90-й! Наш комментатор чуть не плакал
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sina
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