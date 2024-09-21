Видео
1 мин.

Б-е-з-у-м-н-ы-й камбэк Слуцкого: за минуту из 0:1 в 2:1 на 90-й! Наш комментатор чуть не плакал

2 k

Смотрите, как это было.

«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзиня» в нереальном стиле.

Быстро пропустили, потеряли лидера Жоау Тейшейру на 10-й минуте, страдали в атаке до 89-й – но все равно выиграли! Мы еще расскажем об игре, концовке и ситуации в таблице подробнее, а пока просто посмотрите, как это было. С комментарием Артема Терентьева и Анастасии Романовской.

Дубль – у 37-летнего ветерана Юй Ханьчао.

Мы смотрели этот матч в преямом эфире на Спортсе – и продолжим показывать все матчи этой невероятной чемпионской гонки Леонида Слуцкого.

Фото: x.com/SHShenhua1993

logoТяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
logoЛеонид Слуцкий
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Китай
logoЮй Ханьчао