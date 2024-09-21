Б-е-з-у-м-н-ы-й камбэк Слуцкого: за минуту из 0:1 в 2:1 на 90-й! Наш комментатор чуть не плакал
Смотрите, как это было.
«Шанхай» Слуцкого вырвал победу у «Тяньцзиня» в нереальном стиле.
Быстро пропустили, потеряли лидера Жоау Тейшейру на 10-й минуте, страдали в атаке до 89-й – но все равно выиграли! Мы еще расскажем об игре, концовке и ситуации в таблице подробнее, а пока просто посмотрите, как это было. С комментарием Артема Терентьева и Анастасии Романовской.
Дубль – у 37-летнего ветерана Юй Ханьчао.
Мы смотрели этот матч в преямом эфире на Спортсе – и продолжим показывать все матчи этой невероятной чемпионской гонки Леонида Слуцкого.
Фото: x.com/SHShenhua1993
Юй Ханьчао!!! Юй Ханьчао!!!!Юй Ханьчао!!!!!!!!
Красивый удар + драматический момент, словно эпизод из кино про футбол
... такие приступы неудержимого восторга на ровном месте я в жизни наблюдал не один раз, но там и причина была вполне объяснимая, да ... а здесь что?
Это уже лучший результат в истории Шеньхуа!
А впереди ещё 4 матча.
Впрочем Порт тоже чертовски хорош.