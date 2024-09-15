Галактионов о Батракове как звезде российского футбола: «Я за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, но без таких эпитетов. Молодое поколение подвержено каким-то «шараханиям»
19-летний полузащитник «Локомотива» забил два гола в ворота «Оренбурга» в матче 8-го тура Мир РПЛ (4:2). Всего на его счету 5 мячей и 5 результативных передач в текущем розыгрыше чемпионата.
– У Батракова дубль, уже десять результативных действий. Новая звезда российского футбола?
– Я, конечно, за то, чтобы СМИ освещали наших игроков, говорили о них в положительных тонах и критиковали, когда того требует ситуация, но без таких эпитетов. Они тоже все читают, молодое поколение игроков склонно и подвержено каким-то «шараханиям». Не добавляйте нам работы дополнительной.
Пусть все идет в позитивном русле. Что касается Алексея, он здравый парень, понимает всю ситуацию. Мы, наш тренерский штаб, стараемся помогать ему и остальным в их развитии, – сказал главный тренер «Локомотива».
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