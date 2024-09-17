Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»
Алексей Батраков рассказал о мечте поиграть за «Барселону».
– Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?
– Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом», – сказал 19-летний полузащитник железнодорожников.
Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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