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  • Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»
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Алексей Батраков: «Хотел бы когда‑нибудь оказаться в «Барсе», такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом»

Алексей Батраков рассказал о мечте поиграть за «Барселону».

– Губерниев говорит, что если ты будешь так играть, то можешь и в «Барселоне» оказаться. У тебя у самого какой ориентир в Европе?

– Если говорить про европейский клуб, то это действительно «Барселона», хотел бы когда‑нибудь там оказаться, такая мечта есть. Но только после того, как чего‑то серьезного добьюсь с «Локомотивом», – сказал 19-летний полузащитник железнодорожников. 

Агент Батракова Шпинев: «У руководства «Локомотива» большие планы на Алексея. Ему хорошо в команде. Главное, чтобы шел вперед и развивался»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoБарселона
logoМатч ТВ
logoАлексей Батраков
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