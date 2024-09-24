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Круговой о словах Глушенкова про сборную: «Мы во Вьетнам не зря съездили, это большой опыт. Новую страну посетили, захватили тайфун»

Данил Круговой сказал, что опыт поездки во Вьетнам принес сборной России пользу.

Игрок ЦСКА прокомментировал слова Максима Глушенкова о национальной команде. 

Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Главный тренер Валерий Карпин сказал о вызове Глушенкова: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют матчи с соперниками уровня Вьетнама: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Мы [во Вьетнам] не зря съездили, это большой опыт. Посетили новую страну, захватили тайфун «Яги», ни разу не видел такое.

Считаю, что это что-то необычное, новый климат», – сказал Круговой.

В Ханое у сборной России было запланировано два матча, но состоялся лишь один – 5 сентября команда под руководством Валерия Карпина разгромила сборную Вьетнама (3:0).

На 7 сентября был намечен матч с командой Таиланда, но он был отменен из-за плохих погодных условий. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
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logoСборная России по футболу
logoСборная Вьетнама по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoДанил Круговой
Р-Спорт
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