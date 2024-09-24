Колосков о словах Глушенкова про сборную: «Не надо критиковать его. Какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему его надо хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?»
Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Главный тренер Валерий Карпин сказал о вызове Глушенкова: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».
Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита» потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».
«Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе «Зенита», чем сыграть с Вьетнамом.
Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов? Надо заканчивать с этими фантазиями.
Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двусторонку проведут», – сказал почетный президент РФС.
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