Колосков о словах Глушенкова про сборную: «Не надо критиковать его. Какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему его надо хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов?»

Вячеслав Колосков призвал не критиковать Максима Глушенкова за слова про сборную.

Полузащитник «Зенита» попал в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор. Главный тренер Валерий Карпин сказал о вызове Глушенкова: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».

Ранее Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну заявил , что его не мотивируют товарищеские матчи клуба и сборной: «Интереснее с бразильцами «Зенита » потренироваться. Так же отношусь к товарищеским играм клуба – можно получить травму, а потом курить на трибуне».

«Не надо критиковать Глушенкова за слова о сборной России. Максим же не сказал, что не будет играть в национальной команде. Да, он заявил, что как для игрока, ему полезнее потренироваться с Венделом и другими бразильскими футболистами в составе «Зенита », чем сыграть с Вьетнамом.

Ну и чего здесь такого, какой здесь криминал? Человек высказал свое мнение. Почему за это надо его хулить, сразу ставить в ранг каких-то врагов? Надо заканчивать с этими фантазиями.

Он получил вызов, приедет и будет играть. Еще посмотрим, с кем. Пока это, кстати, неизвестно. Может, вообще двусторонку проведут», – сказал почетный президент РФС .