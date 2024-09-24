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Абена считает «Спартак» клубом европейского уровня: «Почему нет? Но мы сейчас не играем в Европе, поэтому думаем об РПЛ и Кубке»

Новичок «Спартака» назвал красно-белых клубом европейского уровня.

– Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского уровня?

– Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент. 

Мы думаем о чемпионате России и о Кубке. Это то, на чем мы должны сейчас сконцентрироваться, – сказал защитник «Спартака» Миенти Абена.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМиенти Абена
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