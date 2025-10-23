  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»
2

Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»

Лионель Месси прокомментировал продление контракта с «Интер Майами».

«Я очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект, который оказался не только мечтой, но и прекрасной реальностью, – с возможностью играть на этом стадионе, «Майами Фридом Парк». С первого дня в Майами я счастлив, поэтому я очень рад, что продолжу выступать здесь.

Мы с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем сыграть на «Майами Фридом Парк». Мы не можем дождаться, когда он будет готов, чтобы прочувствовать наш новый дом изнутри – и чтобы фанаты тоже могли насладиться. Играть дома на таком потрясающем стадионе – это будет нечто очень особенное», – сказал 38-летний нападающий.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Интер Майами»
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года
55 минут назадФото
«Интер Майами» анонсировал продление контракта с Месси до 2028 года: «Он дома»
сегодня, 15:40Фото
Главные новости
Певец Дани Мартин: «Антимадридизм фанатов «Атлетико» кажется мне проявлением комплексов. Если благодаря победам «Реала» в ЛЧ в Мадрид едут туристы, пусть побеждает он, а не «Вердер»
2 минуты назад
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» против «Гоу Эхед Иглс», «Ноттингем» примет «Порту»
21 минуту назадLive
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Легию», «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Пэлас» – с АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
21 минуту назадLive
Аршавин о том, в чем он сильнее Роналду: «Может, голова, поле лучше вижу. Мне не хватало его физики, атлетизма. Криштиану со мной футболками не поменялся, когда 0:0 сыграли»
22 минуты назад
Пирс Морган: «Арсенал» выиграет АПЛ – может, даже к 30 марта, моему дню рождения. Сейчас это сильнейшая команда Европы с потрясающей глубиной состава»
37 минут назад
Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года
55 минут назадФото
Португальцы в «Интере»: Фигу, Канселу, Куарежма – вспомните других?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Бенитес возглавит «Панатинаикос» и будет получать рекордные для Греции 4 млн евро в год (De Telegraaf)
сегодня, 15:59
Аль-Хелайфи о бизнес-модели «ПСЖ»: «Мы стараемся действовать не как футбольный клуб – сотрудничаем с брендом Джордана, с Дюрэнтом. Хочется, чтобы у нас работало больше болельщиков»
сегодня, 15:58
Мудрик сыграл 51 матч в CS в октябре. Его отстранили от футбола в декабре 2024-го
сегодня, 15:58Киберспорт
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 14:55Live
Фанаты «Сельты» и «Ниццы» подрались в Виго перед матчем ЛЕ. Двух человек задержали за нападение на полицейских
8 минут назад
Экс-вратарь сборной Англии, «Ман Сити» и «Ливерпуля» Карсон завершил карьеру в 40 лет. За «горожан» Скотт провел 2 матча за 6 лет и взял 11 трофеев
35 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». 1:0 – Козлов забил на 21-й. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:55Live
Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»
сегодня, 15:19
Тчуамени про 1:0 с «Юве»: «Заслуженная победа, соперник много оборонялся, и «Реалу» было непросто. У нас отличная полузащита, каждый игрок знает, что должен делать»
сегодня, 15:17
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:01
Гойкович о Батракове: «Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего. Нужно повторять достижение не в одном сезоне»
сегодня, 14:54
Нутрициолог про «Kinder Сюрприз»: «Станкович прав, ограничивая себя. Там может прятаться пальмовое масло, вредный рафинированный жир. При этом высокая калорийность и низкая питательная ценность»
сегодня, 14:49
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление недоброжелателей»
сегодня, 14:38