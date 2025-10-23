Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»

Лионель Месси прокомментировал продление контракта с «Интер Майами».

«Я очень рад тому, что остаюсь здесь и продолжаю этот проект, который оказался не только мечтой, но и прекрасной реальностью, – с возможностью играть на этом стадионе, «Майами Фридом Парк». С первого дня в Майами я счастлив, поэтому я очень рад, что продолжу выступать здесь.

Мы с нетерпением ждем момента, когда наконец сможем сыграть на «Майами Фридом Парк». Мы не можем дождаться, когда он будет готов, чтобы прочувствовать наш новый дом изнутри – и чтобы фанаты тоже могли насладиться. Играть дома на таком потрясающем стадионе – это будет нечто очень особенное», – сказал 38-летний нападающий.