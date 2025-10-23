Бенитес возглавит «Панатинаикос» и будет получать рекордные для Греции 4 млн евро в год (De Telegraaf)

Рафаэль Бенитес возглавит «Панатинаикос».

Sport24.gr сообщает, что 65-летний специалист и его помощники уже прилетели в Грецию. О назначении экс-тренера «Ливерпуля » будет объявлено в субботу.

De Telegraaf утверждает , что испанец будет получать рекордные для греческой лиги 4 млн евро в год.

Последним местом работы Бенитеса была «Сельта» (с 2023 по 2024 год), также он тренировал «Эвертон», «Ньюкасл», «Реал», «Наполи», «Интер», «Валенсию» и другие клубы.

Кахигао отказался приглашать Бенитеса в «Спартак» и считает, что с Гарсией больше шансов взять титул. Рафаэль рассчитывал на 2 млн евро в год (Иван Карпов)