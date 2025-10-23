Аль-Хелайфи о бизнес-модели «ПСЖ»: «Мы стараемся действовать не как футбольный клуб – сотрудничаем с брендом Джордана, с Дюрэнтом. Хочется, чтобы у нас работало больше болельщиков»
Нассер Аль-Хелайфи заявил, что бизнес-модель «ПСЖ» отличается от других клубов.
«Мы стараемся действовать не как футбольный клуб, приобщаясь к моде вместе с [брендом] Джордана, а игрок НБА Кевин Дюрэнт – один из наших акционеров. Ключ к успеху в руководстве и болельщиках вокруг клуба.
Хотелось бы, чтобы в «ПСЖ» работало больше болельщиков клуба, чтобы это было не просто работой, а увлечением. Трудитесь, и мы пригласим вас на работу!»
О Суперлиге
«Мы из маленькой страны, нас воспитывали в духе коллективизма. Не будьте эгоистами. Суперлига стала бы концом чемпионатов, не только Лиги 1», – сказал президент «ПСЖ», выступая на экономическом факультете Сорбонны.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
