Гойкович о Батракове: «Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего. Нужно повторять достижение не в одном сезоне»

Ренато Гойкович ждет от Алексея Батракова стабильности.

«Я смотрел пару матчей «Локомотива» и слышал про Батракова. Мне сложно говорить про его цену. Если бы российские клубы играли в еврокубках, а сборная – на чемпионате мира или в отборе, цена бы сразу поднялась. А когда ты играешь только в чемпионате России, невозможно оценивать. Если ты не показываешь себя в еврокубках, тебя невозможно сравнивать с игроками команд из Франции, Германии.

Если Батраков забил 10 голов, у него есть качества, но нужно повторять это достижение не в одном сезоне. Вспомните, Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего.

Такие сезоны сложно повторять. В этом и заключается разница между большим и нормальным игроком: большие дают такие результаты каждый сезон, и тебя сразу видят и продают», – отметил защитник «Сараево», игравший за «Оренбург».