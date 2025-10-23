Тчуамени про 1:0 с «Юве»: «Заслуженная победа, соперник много оборонялся, и «Реалу» было непросто. У нас отличная полузащита, каждый игрок знает, что должен делать»

Орельен Тчуамени отметил высокий уровень полузащитников «Реала».

Вчера мадридцы обыграли «Ювентус » (1:0) в домашнем матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов .

«Думаю, что мы начали наилучшим образом. Мы хотели попасть в тройку лидеров с девятью очками [из девяти возможных] и теперь продолжаем работать, чтобы выигрывать и дальше.

Мы играли против хорошей команды. Они много и хорошо оборонялись, поэтому было непросто. Наш вратарь (Тибо Куртуа – Спортс’‘) тоже был очень хорош. Заслуженная победа.

Каждый игрок знает, что он должен делать. Если я играю в центре поля с Ардой [Гюлером] и Джудом [Беллингемом], я знаю, что должен дольше сохранять позицию, но если рядом Камавинга, то могу немного сместиться. У нас отличная полузащита.

Мы знаем, что должны побеждать, играя против «Барсы». Неважно, что произошло в прошлом году. Мы в хорошей форме», – сказал полузащитник «Реала» в интервью Movistar.

