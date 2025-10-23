  • Спортс
  • Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей. Мохамед не попал в старт на матч в «Айнтрахтом» в ЛЧ
Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей. Мохамед не попал в старт на матч в «Айнтрахтом» в ЛЧ

Мохамед Салах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле».

Египетский форвард не попал в стартовый состав мерсисайдцев на вчерашний матч с «Айнтрахтом» (5:1) в Лиге чемпионов. Салах вышел на замену на 74-й минуте и не отметился результативными действиями – он не забивает уже в 6 матчах подряд.

После матча Салах удалил упоминания о «Ливерпуле» из описаний своих профилей в соцсетях. Кроме того, Салах сменил аватарку в твиттере на свое фото с дочерьми с отдыха.

Скриншоты: instagram.com/mosalahx.com/MoSalah

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
