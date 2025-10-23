Салах убрал упоминания о «Ливерпуле» из соцсетей. Мохамед не попал в старт на матч в «Айнтрахтом» в ЛЧ
Мохамед Салах убрал из соцсетей упоминания о «Ливерпуле».
Египетский форвард не попал в стартовый состав мерсисайдцев на вчерашний матч с «Айнтрахтом» (5:1) в Лиге чемпионов. Салах вышел на замену на 74-й минуте и не отметился результативными действиями – он не забивает уже в 6 матчах подряд.
После матча Салах удалил упоминания о «Ливерпуле» из описаний своих профилей в соцсетях. Кроме того, Салах сменил аватарку в твиттере на свое фото с дочерьми с отдыха.
Скриншоты: instagram.com/mosalah; x.com/MoSalah
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости