  Пирс Морган: «Арсенал» выиграет АПЛ – может, даже к 30 марта, моему дню рождения. Сейчас это сильнейшая команда Европы с потрясающей глубиной состава»
Пирс Морган: «Арсенал» выиграет АПЛ – может, даже к 30 марта, моему дню рождения. Сейчас это сильнейшая команда Европы с потрясающей глубиной состава»

Пирс Морган назвал «Арсенал» сильнейшей командой Европы в этом сезоне.

«Я уверен, что сейчас самый подходящий момент для «Арсенала» показать, чего они действительно стоят. Я уверен, что прямо сейчас мы сильнейшая команда Европы. И я думаю, что мы покажем это. Думаю, мы выиграем Премьер-лигу. Может быть, к моему дню рождения, к 30 марта.

У нас было очень сложное начало сезона. И мы пропустили один гол с игры. Я думаю, у нас, бесспорно, лучшая защита в мире. Но у нас также есть потрясающие защитники на скамейке запасных – Льюис-Скелли и Бен Уайт. Сейчас у нас невероятно сильный состав. Наши показатели в обороне в этом сезоне статистически лучше, чем у кого-либо еще в мире.

Я также считаю, что теперь у нас как минимум по два классных игрока на каждой позиции. Если Сака травмирован, на замену выходит Мадуэке. Если травмирован Мартинелли, его заменяет Троссард. В центре играет Деклан Райс, возможно, лучшее приобретение «Арсенала» в этом веке. Если травму получит Эдегор, Эзе без проблем заменит его. Теперь у нас потрясающая глубина состава.

Холанд, очевидно, лезет вон из кожи – с таким нападающим и при довольно неплохом составе, очевидно, они [«Манчестер Сити»] будут опасны. «Ливерпуль» станет лучше. Нельзя добавить таких людей, как Исак, в команду, которая уже стала чемпионом, и не ожидать, что они будут конкурентоспособны.

Но я думаю, что прямо сейчас все смотрят на «Арсенал» и думают: «Ого, эти ребята настроены серьезно». Я смотрю на эту команду, смотрю в их глаза и вижу не только надежду, но и решимость, и я думаю, что мы готовы.

И я думаю, что все может закончиться к середине марта. Думаю, что 30 марта, в мой день рождения, мы выиграем чемпионат. И когда это произойдет, я хочу, чтобы Микель Артета вышел и просто сказал: «Пирс, с днем рождения», – сказал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: talkSPORT
