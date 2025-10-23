Нутрициолог про «Kinder Сюрприз»: «Станкович прав, ограничивая себя. Там может прятаться пальмовое масло, вредный рафинированный жир. При этом высокая калорийность и низкая питательная ценность»

Нутрициолог высказалась о шоколаде, который Деян Станкович получил в подарок.

«Kinder Сюрприз» – это же шоколад, который содержит большое количество жиров и углеводов. И с точки зрения здоровья это не самый лучший вариант для перекуса. Для человека, который считает, что он немного не в форме, хорошо, что он себя ограничивает в этом. Он делает правильно, потому что в этом продукте есть в составе насыщенный жир. Там может прятаться пальмовое масло, рафинированный жир, который вреден для здоровья. При этом у него высокая калорийность и низкая питательная ценность.

Так что я думаю, что хорошо, что он ограничивает себя в этом. Лучше заменить это, например, темным шоколадом, в котором процент какао больше 70», – сказала Александра Степаненко.

