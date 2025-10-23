  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»
5

Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»

Хорхе Вальдано оценил готовность команд к класико.

«Реал» в воскресенье примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги. 

«Я ожидал, что «Барселона» будет намного сильнее, чем они есть сейчас, даже физически. 

На днях я видел, как некоторые игроки, например, Педри, попросили заменить их, потому что очень устали… Они прикладывают гораздо больше усилий, команда не может правильно справляться с давлением, это заставляет их страдать.

Любой, кто проиграет, получит психологическую травму, но через две недели снова обретет равновесие», – сказал Вальдано в эфире Fútbol en Movistar Plus+.

Бывший спортивный директор «Реала» также подчеркнул, что «это только начало» и «обе команды еще не совсем готовы». Однако форма каталонцев удивила его с учетом того, что «они не были на клубном чемпионате мира, а отдыхали».

«Матч «Реал» – «Барселона» в конечном итоге становится очень важным показателем», – добавил Вальдано.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoКласико
logoЛа Лига
logoПедри
logoХорхе Вальдано
психология
logoчемпионат мира среди клубов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фигу о класико: «Реал» победит 3:1, они используют прошлый год как мотивацию. Явного фаворита нет никогда, но у хозяев поля небольшое преимущество»
сегодня, 13:13
Бальде перед класико: «Надеюсь, что «Барса» сможет снова разгромить «Реал» на «Бернабеу». Но главное – это взять три очка»
сегодня, 07:20
Кубарси о класико: «Все четыре победы «Барсы» в прошлом сезоне были великими. «Реал» может создать проблемы, мы хотим стать первыми в таблице»
вчера, 16:43
Рамос о класико: «Я мадридиста до самой смерти. Надеюсь, «Реал» победит, а мой брат Мбаппе проведет отличный матч, я его замотивирую»
21 октября, 16:50
Алаба пропустит класико из-за травмы икроножной мышцы. У «Реала» травмированы 6 защитников
21 октября, 11:44
Главные новости
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграет с «Лиллем», «Астон Вилла» против «Гоу Эхед Иглс», «Ноттингем» примет «Порту»
17 минут назадLive
Лига конференций. «Шахтер» принимает «Легию», «Динамо» Киев сыграет с «Самсунспором», «Пэлас» – с АЕК Ларнака, «Ноа» встретится с «Университатя Крайова»
17 минут назадLive
Аршавин о том, в чем он сильнее Роналду: «Может, голова, поле лучше вижу. Мне не хватало его физики, атлетизма. Криштиану со мной футболками не поменялся, когда 0:0 сыграли»
18 минут назад
Пирс Морган: «Арсенал» выиграет АПЛ – может, даже к 30 марта, моему дню рождения. Сейчас это сильнейшая команда Европы с потрясающей глубиной состава»
33 минуты назад
Месси о продлении контракта с «Интер Майами»: «Рад остаться, с нетерпением жду возможности сыграть на новом стадионе. Я счастлив в Майами с первого дня»
39 минут назад
Месси продлил контракт с «Интер Майми» до 2028 года
51 минуту назадФото
Португальцы в «Интере»: Фигу, Канселу, Куарежма – вспомните других?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Бенитес возглавит «Панатинаикос» и будет получать рекордные для Греции 4 млн евро в год (De Telegraaf)
сегодня, 15:59
Аль-Хелайфи о бизнес-модели «ПСЖ»: «Мы стараемся действовать не как футбольный клуб – сотрудничаем с брендом Джордана, с Дюрэнтом. Хочется, чтобы у нас работало больше болельщиков»
сегодня, 15:58
Мудрик сыграл 51 матч в CS в октябре. Его отстранили от футбола в декабре 2024-го
сегодня, 15:58Киберспорт
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Сельты» и «Ниццы» подрались в Виго перед матчем ЛЕ. Двух человек задержали за нападение на полицейских
4 минуты назад
Экс-вратарь сборной Англии, «Ман Сити» и «Ливерпуля» Карсон завершил карьеру в 40 лет. За «горожан» Скотт провел 2 матча за 6 лет и взял 11 трофеев
31 минуту назад
«Краснодар» – «Сочи». 1:0 – Козлов забил на 21-й. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:55Live
Тчуамени про 1:0 с «Юве»: «Заслуженная победа, соперник много оборонялся, и «Реалу» было непросто. У нас отличная полузащита, каждый игрок знает, что должен делать»
сегодня, 15:17
«Балтика» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 15:01
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Нажмой», «Аль-Иттихад» Бензема примет «Аль-Хилаль» Малкома в пятницу, «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 14:55Live
Гойкович о Батракове: «Сычевой забил за «Оренбург» 17 мячей, все говорили, что он топ-футболист! И что было потом? Ничего. Нужно повторять достижение не в одном сезоне»
сегодня, 14:54
Нутрициолог про «Kinder Сюрприз»: «Станкович прав, ограничивая себя. Там может прятаться пальмовое масло, вредный рафинированный жир. При этом высокая калорийность и низкая питательная ценность»
сегодня, 14:49
«Крылья» не уволят Адиева в случае поражения от ЦСКА: «Руководство региона и клуба полностью доверяет тренеру. Подобные новости накануне важных матчей – психологическое давление недоброжелателей»
сегодня, 14:38
Гогниев оштрафован на 10 тысяч рублей за уход «Алании» с поля в матче с «Велесом»
сегодня, 14:25Видео