Вальдано о класико: «Я ожидал, что «Барса» будет сильнее физически – у них не было КЧМ, они отдыхали. Этот матч будет важным показателем»

Хорхе Вальдано оценил готовность команд к класико.

«Реал» в воскресенье примет «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги.

«Я ожидал, что «Барселона» будет намного сильнее, чем они есть сейчас, даже физически.

На днях я видел, как некоторые игроки, например, Педри , попросили заменить их, потому что очень устали… Они прикладывают гораздо больше усилий, команда не может правильно справляться с давлением, это заставляет их страдать.

Любой, кто проиграет, получит психологическую травму, но через две недели снова обретет равновесие», – сказал Вальдано в эфире Fútbol en Movistar Plus+.

Бывший спортивный директор «Реала» также подчеркнул, что «это только начало» и «обе команды еще не совсем готовы». Однако форма каталонцев удивила его с учетом того, что «они не были на клубном чемпионате мира, а отдыхали».

«Матч «Реал » – «Барселона » в конечном итоге становится очень важным показателем», – добавил Вальдано.