Экс-вратарь сборной Англии, «Ман Сити» и «Ливерпуля» Карсон завершил карьеру в 40 лет. За «горожан» Скотт провел 2 матча за 6 лет и взял 11 трофеев

Скотт Карсон больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.

Бывший голкипер сборной Англии объявил о завершении карьеры в 40 лет. Минувшим летом он покинул «Манчестер Сити» в качестве свободного агента, проведя две игры за шесть лет и завоевав 11 трофеев.

Карсон известен также по выступлениям за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Дерби Каунти» и другие команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .