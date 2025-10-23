Экс-вратарь сборной Англии, «Ман Сити» и «Ливерпуля» Карсон завершил карьеру в 40 лет. За «горожан» Скотт провел 2 матча за 6 лет и взял 11 трофеев
Скотт Карсон больше не будет играть в футбол на профессиональном уровне.
Бывший голкипер сборной Англии объявил о завершении карьеры в 40 лет. Минувшим летом он покинул «Манчестер Сити» в качестве свободного агента, проведя две игры за шесть лет и завоевав 11 трофеев.
Карсон известен также по выступлениям за «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Дерби Каунти» и другие команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Скотта Карсона
