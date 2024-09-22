«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России
Миенти Абена рассказал об адаптации в России.
Летом защитник перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша».
– Я уже адаптировался к Москве. Уже нашел квартиру, в которой буду жить, так что все идет хорошо. Я нашел свой путь, что важно. И на поле я уже привык к своей позиции, а главное – запомнил все имена.
Когда приехал в Москву, подумал: «Ничего себе, я вижу менталитет местных жителей». А вообще город правда красивый. Не знаю, что здесь будет зимой, но посмотрим, как я отреагирую на этот период времени.
Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег.
– В России дешевле, чем в Венгрии?
– Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные, – сказал защитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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