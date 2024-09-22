  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России
4

«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России

Миенти Абена рассказал об адаптации в России.

Летом защитник перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша».

– Я уже адаптировался к Москве. Уже нашел квартиру, в которой буду жить, так что все идет хорошо. Я нашел свой путь, что важно. И на поле я уже привык к своей позиции, а главное – запомнил все имена.

Когда приехал в Москву, подумал: «Ничего себе, я вижу менталитет местных жителей». А вообще город правда красивый. Не знаю, что здесь будет зимой, но посмотрим, как я отреагирую на этот период времени.

Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег.

– В России дешевле, чем в Венгрии?

– Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные, – сказал защитник «Спартака».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМиенти Абена
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» – «Динамо». 1:1 – Тюкавин забил на 3-й минуте, Угальде – на 7-й! Онлайн-трансляция
7117 минут назадLive
«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»
727 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Вольфсбург», «Дортмунд» в гостях у «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»
1929 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» и «Оренбург» не забили
124529 минут назадLive
Газизов о бюджете «Динамо» Махачкала: «Около 1,2 миллиарда. 500 миллионов дает регион»
938 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кузяев забил «Монако». Это его первый гол в сезоне и 4-й за «Гавр»
1 минуту назад
У Угальде 6 голов в 9 матчах РПЛ за «Спартак»
17 минут назад
«Байер» – «Вольфсбург». 1:1 – Виртц сравнял счет на 14-й минуте. Онлайн-трансляция
315 минут назадLive
Тюкавин забил «Спартаку» на 3-й минуте. У него голы в двух матчах подряд – впервые в сезоне
15 минут назад
Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»
422 минуты назад