«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России

Миенти Абена рассказал об адаптации в России.

Летом защитник перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша».

– Я уже адаптировался к Москве. Уже нашел квартиру, в которой буду жить, так что все идет хорошо. Я нашел свой путь, что важно. И на поле я уже привык к своей позиции, а главное – запомнил все имена.

Когда приехал в Москву, подумал: «Ничего себе, я вижу менталитет местных жителей». А вообще город правда красивый. Не знаю, что здесь будет зимой, но посмотрим, как я отреагирую на этот период времени.

Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Я не тот парень, который будет тратить слишком много денег.

– В России дешевле, чем в Венгрии?

– Да, но мне пока сложно делать более глобальные выводы. Цены в России нормальные, – сказал защитник «Спартака».