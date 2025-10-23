«Интер Майами» анонсировал продление контракта с Месси до 2028 года: «Он дома»

«Интер Майами» в ближайшее время объявит о новом контракте с Лионелем Месси.

Клуб опубликовал ролик, в котором аргентинский форвард подписывает документы на фоне строительных работ на стадионе. «Он дома», – говорится в сообщении, сопровождающем видео.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает , что Месси подписал договор сроком до конца 2028 года. Эту же информацию подтверждают Бен Джекобс , BBC , Sky Sports и другие медиа.

Экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» выступает в МЛС с 2023-го. В этом году на его счету 29 голов в 28 матчах чемпионата – больше всех.

Изображение: instagram.com/intermiamicf