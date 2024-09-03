Кунде о том, что Франция играет скучно: «Важны результаты. Мы вышли в полуфинал Евро – это нужно ценить больше. Будем совершенствоваться, чтобы взять трофей на следующем турнире»

Жюль Кунде ответил на вопрос о стиле игры сборной Франции.

Защитник прокомментировал мнение о том, что футбол французской команды – скучный.

«Это вопрос к тренеру. Когда ты участвуешь в соревновании и не выигрываешь, ты должен посмотреть, что у тебя получилось хорошо, а что нет. Мы вышли в полуфинал [Евро-2024], и это нужно ценить больше.

Наша игра могла бы быть более зрелищной, но важны результаты. Мы будем стараться совершенствоваться, чтобы завоевать трофей на следующем турнире, – сказал футболист «Барселоны».

Кунде приехал в сборную Франции в юбке, обтягивающей рубашке без рукавов и ботинках: «Мне всегда нравилось наряжаться, когда я выхожу из дома – за хлебом или на шоппинг»