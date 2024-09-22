«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»

В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом».

Комментатор Сергей Дурасов сообщал, что на встрече 9-го тура Мир РПЛ присутствовал 291 зритель.

«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед.

В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», – сказал руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский.