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«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»

В «Химках» объяснили низкую посещаемость игры с «Оренбургом».

Комментатор Сергей Дурасов сообщал, что на встрече 9-го тура Мир РПЛ присутствовал 291 зритель.

«Нам бы хотелось иметь более высокую посещаемость. Есть как объективные, так и субъективные причины невысокой явки. К примеру, это временная и географическая близость спартаковского матча и серия команды без побед. 

В то же время клуб прилагает усилия для того, чтобы увеличить число зрителей на трибунах. Он дорожит каждым из тех, кто пришел сегодня, и всячески ему благодарен», – сказал руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский.

Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoОренбург
Арена Химки
logoЕвгений Дзичковский
ТАСС
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