Цифра дня. 291 зритель в Химках – почти антирекорд РПЛ!

Комментатор пересчитал поголовно.

Матч «Химки» – «Оренбург» чуть не вошел (или вляпался?) в историю РПЛ. На трибунах было максимально уныло: 291 зритель – худшая посещаемость в этом сезоне.

Грустную цифру озвучил комментатор Сергей Дурасов в эфире «Матч Премьер». По словам Дурасова, он поголовно считал каждого болельщика на трибунах «Арены Химки». Это с запасом самая низкая посещаемость матча «Химок» в сезоне-2024/25, так тихо не было даже на игре Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (1:0) – 1186 зрителей.

«Арена Химки» вмещает почти 15 тысяч человек, сегодня она заполнилась на 1,95%. Матч прошел без голов – после такого зрителей станет еще меньше.

Химки притягивают мелкую посещаемость. «Торпедо» – «Урал» в 2023-м вживую посмотрело 207 человек

19-й тур РПЛ-2022/23 тоже открылся грустным зрелищем в Химках. «Торпедо» принимал там «Урал» на глазах 207 человек – Fan ID сильно отпугивал от футбола. «Арена Химки» заполнилась чуть больше, чем на процент.

Теперь пришел 291 зритель – чуть больше, но все равно очень грустное зрелище. Осознаем, насколько это низкая посещаемость.

●‎ «Тосно», в сезоне-2017/18 игравший на «Петровском», собирал на домашних матчах РПЛ в среднем 5654 человека – почти в 20 раз больше, чем на «Химки» – «Оренбург».

●‎ Средняя посещаемость «Тамбова» в РПЛ в сезоне-2020/21 составляла 4759 человек – в 16 раз выше нашего матча. А ведь команда играла на «Мордовия Арене» в Саранске – 400 км от Тамбова.

● На игру Первой лиги «Шинник» – «Ротор» в Химках в 2020-м собралась 1000 зрителей! В три с лишним раза больше, чем в РПЛ, когда играет домашний клуб.

● Липецкий «Металлург» (Первая лига), который в 2021-м вынужденно переехал в Химки из-за состояния своего поля, собрал 270 человек на игру с «Акроном», а на матч с «Томью» аж 500. Даже тут есть цифра повыше.

●‎ На игру «Родины-2» и «Кванта» на стадионе «Спартаковец» в сезоне-2022/23 пришел 21 человек. До таких цифр не рухнуть.

Матч РПЛ собирал даже 200 зрителей – антирекорд в Перми

В сезоне-2014/15 игра 26-го тура РПЛ между «Уфой» и «Мордовией» проходила в Перми и собрала 200 зрителей. Клуб из Башкортостана играл вне дома, потому что ждал завершения строительства стадиона «Нефтяник».

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Фото: vk.com/fcshinnik