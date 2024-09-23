Гарре почувствовал дискомфорт на разминке перед игрой «Крыльев» с «Ахматом». Вместо Бенхамина вышел Орозко

Бенхамин Гарре получил повреждение перед игрой с «Ахматом».

Вингер «Крыльев Советов » должен был выйти в стартовом составе своей команды на игру 9-го тура Мир РПЛ , но почувствовал дискомфорт во время разминки.

Вместо Гарре на поле вышел Франко Орозко .

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.