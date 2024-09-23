Гарре почувствовал дискомфорт на разминке перед игрой «Крыльев» с «Ахматом». Вместо Бенхамина вышел Орозко
Бенхамин Гарре получил повреждение перед игрой с «Ахматом».
Вингер «Крыльев Советов» должен был выйти в стартовом составе своей команды на игру 9-го тура Мир РПЛ, но почувствовал дискомфорт во время разминки.
Вместо Гарре на поле вышел Франко Орозко.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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