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Гарре почувствовал дискомфорт на разминке перед игрой «Крыльев» с «Ахматом». Вместо Бенхамина вышел Орозко

Бенхамин Гарре получил повреждение перед игрой с «Ахматом».

Вингер «Крыльев Советов» должен был выйти в стартовом составе своей команды на игру 9-го тура Мир РПЛ, но почувствовал дискомфорт во время разминки. 

Вместо Гарре на поле вышел Франко Орозко.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoтравмы
logoАхмат
logoБенхамин Гарре
logoФранко Орозко
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