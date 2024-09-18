  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
16

Вендел, Дуглас и Барриос подешевели больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Три игрока «Зенита» подешевели больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости футболистов больше всего в российском чемпионате подешевел Дуглас Сантос – защитник «Зенита» упал в цене на 3 миллиона евро и теперь оценивается  в 12 млн.

В топ-3 самых подешевевших футболистов РПЛ также вошли Вендел и Вильмар Барриос, потерявшие в цене по 2 млн евро.

На 1 млн евро подешевели сразу 12 игроков: Артур Гимараэс («Зенит»), Олег Рябчук, Шамар Николсон, Виллиан Жозе (все – «Спартак»), Бенхамин Гарре, Иван Сергеев, Фелипе Мендес (все – «Крылья Советов»), Даниил Уткин («Ахмат»), Хелвен, Иван Обляков, Виллиан Роша, Рифат Жемалетдинов (все – ЦСКА).

Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
logoСпартак
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoАхмат
logoВиллиан Жозе
logoДуглас Сантос
logoРифат Жемалетдинов
logoВильмар Барриос
logoДаниил Уткин
logoАртур Гимараэс
logoИван Обляков
logoОлег Рябчук
logoБенхамин Гарре
logoВендел
logoФелипе Мендес
logoВиллиан Роша
logoИван Сергеев
logoШамар Николсон
logoХелвен
деньги
Transfermarkt (Трансфермаркт)
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер Великобритании Стармер считает, что УЕФА не отстранит Англию: «Регулятор действительно будет независимым. Мы ведем переговоры – уверен, выход найдется»
50 секунд назад
Лига чемпионов. «Ман Сити» против «Интера», «ПСЖ» Сафонова примет «Жирону», «Боруссия» Дортмунд против «Брюгге»
46сегодня, 09:25
Озил поучаствовал в уборке мечети Шемси-паши в Стамбуле после молитвы. Глава Управления по делам религии Турции похвалил Месута за «образцовое поведение»
1155 минут назадФото
Тебас о расизме в Ла Лиге: «Это единичные случаи, Испания не расистская страна. Ситуация с Винисиусом привела к катарсису. За 15 лет многое изменилось, но нужно прекратить такие инциденты»
23сегодня, 13:53
Гуарирапа назвал Москву футбольной столицей России: «Помимо ЦСКА, есть и другие ведущие клубы – «Динамо», например»
32сегодня, 13:38
Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
24сегодня, 13:30
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. ЦСКА против «Краснодара», «Динамо» Москва сыграет с «Динамо» Махачкала, «Акрон» – «Факел»
339сегодня, 13:15Live
ЛЧ уже стартовала, а вы все еще не отправили портфолио на вакансию frontend-разработчика. Приходите делать Спортс’’ лучше!
сегодня, 13:00Вакансия
Беллингем о трио с Мбаппе и Винисиусом: «Только дураки забывают о Родриго»
19сегодня, 12:59
Компани о критике назначения в «Баварию»: «Мой отец – беженец из Конго, мои шансы играть в АПЛ были близки к нулю. Я должен остановиться из-за чужого мнения? Давайте вдохновлять людей»
37сегодня, 12:42
Ко всем новостям
Последние новости
Фати восстановился от травмы и попал в заявку «Барсы» на матч с «Монако». Вингер еще не играл в этом сезоне
315 минут назад
«Акрон» – «Факел». 2:0 – Хубулов и Грибов забили. Онлайн-трансляция
116 минут назадLive
«Манчестер Сити» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
436 минут назад
Мостовой о готовности Дзюбы сыграть за сборную нетрезвым: «Очередная шутка, футбольный сленг. Любой игрок хорошего уровня так скажет»
237 минут назад
ЦСКА – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1241 минуту назад
«Ростов» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
946 минут назад
Волкова прооперировали после разрыва «крестов». Защитник «Зенита» получил травму на тренировке
249 минут назад
«ПСЖ» – «Жирона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
451 минуту назад
«Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва. Онлайн-трансляция начнется в 21:15
1256 минут назад
«Брюгге» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 14:00