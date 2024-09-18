Вендел, Дуглас и Барриос подешевели больше всех в РПЛ (Transfermarkt)

Три игрока «Зенита» подешевели больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.

После обновления трансферной стоимости футболистов больше всего в российском чемпионате подешевел Дуглас Сантос – защитник «Зенита » упал в цене на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 12 млн.

В топ-3 самых подешевевших футболистов РПЛ также вошли Вендел и Вильмар Барриос , потерявшие в цене по 2 млн евро.

На 1 млн евро подешевели сразу 12 игроков: Артур Гимараэс («Зенит»), Олег Рябчук , Шамар Николсон , Виллиан Жозе (все – «Спартак »), Бенхамин Гарре, Иван Сергеев, Фелипе Мендес (все – «Крылья Советов»), Даниил Уткин («Ахмат»), Хелвен, Иван Обляков, Виллиан Роша, Рифат Жемалетдинов (все – ЦСКА).

Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)