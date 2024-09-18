Вендел, Дуглас и Барриос подешевели больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
Три игрока «Зенита» подешевели больше всех в Мир РПЛ по версии Transfermarkt.
После обновления трансферной стоимости футболистов больше всего в российском чемпионате подешевел Дуглас Сантос – защитник «Зенита» упал в цене на 3 миллиона евро и теперь оценивается в 12 млн.
В топ-3 самых подешевевших футболистов РПЛ также вошли Вендел и Вильмар Барриос, потерявшие в цене по 2 млн евро.
На 1 млн евро подешевели сразу 12 игроков: Артур Гимараэс («Зенит»), Олег Рябчук, Шамар Николсон, Виллиан Жозе (все – «Спартак»), Бенхамин Гарре, Иван Сергеев, Фелипе Мендес (все – «Крылья Советов»), Даниил Уткин («Ахмат»), Хелвен, Иван Обляков, Виллиан Роша, Рифат Жемалетдинов (все – ЦСКА).
Глушенков, Батраков, Тюкавин, Барко и Даку подорожали больше всех в РПЛ (Transfermarkt)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Transfermarkt
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