Чарльтон – лучший британский хавбек в истории по версии FourFourTwo, Джеррард и Лэмпард в тройке, Гиггз – 5-й, Беллингем – 16-й
FourFourTwo составил рейтинг лучших в истории британских полузащитников.
Возглавил список из 32 футболистов бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон.
Топ-10 лучших британских полузащитников в истории:
1. Бобби Чарльтон (Англия)
2. Стивен Джеррард (Англия)
3. Фрэнк Лэмпард (Англия)
4. Пол Скоулз (Англия)
5. Райан Гиггз (Уэльс)
6. Билли Бремнер (Шотландия)
7. Дэвид Бекхэм (Англия)
8. Джим Бакстер (Шотландия)
9. Грэм Сунесс (Шотландия)
10. Пол Гаскойн (Англия)
В список попали два действующих футболиста – 16-е место занял хавбек «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, валлиец Аарон Рэмзи, известный по игре за «Арсенал» и выступающий за «Кардифф Сити», стал 27-м.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: FourFourTwo
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