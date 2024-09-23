Чарльтон – лучший британский хавбек в истории по версии FourFourTwo, Джеррард и Лэмпард в тройке, Гиггз – 5-й, Беллингем – 16-й

FourFourTwo составил рейтинг лучших в истории британских полузащитников.

Возглавил список из 32 футболистов бывший игрок «Манчестер Юнайтед » и сборной Англии Бобби Чарльтон.

Топ-10 лучших британских полузащитников в истории:

1. Бобби Чарльтон (Англия)

2. Стивен Джеррард (Англия)

3. Фрэнк Лэмпард (Англия)

4. Пол Скоулз (Англия)

5. Райан Гиггз (Уэльс )

6. Билли Бремнер (Шотландия)

7. Дэвид Бекхэм (Англия)

8. Джим Бакстер (Шотландия )

9. Грэм Сунесс (Шотландия)

10. Пол Гаскойн (Англия)

В список попали два действующих футболиста – 16-е место занял хавбек «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, валлиец Аарон Рэмзи, известный по игре за «Арсенал» и выступающий за «Кардифф Сити», стал 27-м.