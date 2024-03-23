Чарльтон – лучший полузащитник в истории Англии по версии FourFourTwo. Лэмпард – 3-й, Джеррард – 4-й, Скоулз – 6-й, Беллингем – 16-й

Бобби Чарльтон признан лучшим английским хавбеком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список 32 лучших полузащитников в истории Англии. Первую строчку занял бывший футболист « » .

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Бобби Чарльтон

2. Пол Гаскойн

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6. Пол Скоулз

7. Гленн Ходдл

8. Брайан Робсон

9. Данкан Эдвардс

10. Крис Уоддл.

Отметим, что Майкл Кэррик занял 12-е место, Пол Инс – 14-е, Джуд Беллингем – 16-е, Мэтт Ле Тиссье стал 21-м, Джо Коул – 23-м, Оуэн Харгривз – 25-м, Джек Грилиш расположился на 27-й строчке, Филип Фоден – на 29-й, Джеймс Милнер – на 31-й.