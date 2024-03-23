Чарльтон – лучший полузащитник в истории Англии по версии FourFourTwo. Лэмпард – 3-й, Джеррард – 4-й, Скоулз – 6-й, Беллингем – 16-й

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Бобби Чарльтон признан лучшим английским хавбеком в истории по версии FourFourTwo.

Британский журнал опубликовал список 32 лучших полузащитников в истории Англии. Первую строчку занял бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Бобби Чарльтон 

2. Пол Гаскойн

3. Фрэнк Лэмпард

4. Стивен Джеррард

5. Дэвид Бекхэм

6. Пол Скоулз

7. Гленн Ходдл

8. Брайан Робсон

9. Данкан Эдвардс

10. Крис Уоддл. 

Отметим, что Майкл Кэррик занял 12-е место, Пол Инс – 14-е, Джуд Беллингем – 16-е, Мэтт Ле Тиссье стал 21-м, Джо Коул – 23-м, Оуэн Харгривз – 25-м, Джек Грилиш расположился на 27-й строчке, Филип Фоден – на 29-й, Джеймс Милнер – на 31-й. 

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57 комментариев
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Беллингему вообще в такие списки рановато попадать, мал еще
+108
-3
+105
Скоулз должен быть выше Бекхэма, при всем уважении ко второму.
+62
-6
+56
Ответ Товарищ Бразаускас
Беллингему вообще в такие списки рановато попадать, мал еще
Мадридский пиар беспощаден. Как ещё выше Скоулза в паре с Бэкхемом не поставили🤓
+50
-12
+38
Ответ олдовый манк
Комментарий скрыт
Манк удивляется, что Джеррард и Лэмпард высше Сколза - ничего удивительного
+25
-6
+19
Беллингем каким здесь боком-то... 😂
Ему бы ещё лет 10-15 отыграть.
+19
-2
+17
Ответ Vikeif
Скоулз должен быть выше Бекхэма, при всем уважении ко второму.
Бэкхем зря в Реал перешел. За 4 года всего лишь 2 трофея и постоянные отлёты в кубках от Вальядолидов, Монако и Сарагос. До сих пор помню тот позор в матче с Сарагосой 1:6 и покер Диего Милито.
+16
-2
+14
Ответ Михаил Мудров
скоулз во всем гораздо лучше слиппи джи, лемпард гораздо лучше обоих
По тому, как ты коверкаешь фамилии, считая, что это очень гениальный подкол с твоей стороны: ты либо все еще ходишь на горшок, либо так и остался в том возрасте в плане развитие.

в обоих случаях ты мне не интересен ))
+12
-2
+10
с гаскойна и белингема поржал) первого не должно быть в топ 10
+17
-8
+9
Ответ олдовый манк
Комментарий скрыт
не хныкай)
+17
-8
+9
Ответ Александр Васильев
Чем Гаскойн лучше Лэмпарда или Джерарда?
тем что забил 1 красивый гол на международном турнире и по своему образу жизни схож со среднестатистическим английским болельщиком)
+6
-1
+5
Газза лучший
+5
-1
+4
Ответ Сергей Иванов
Адекватный список кроме Гаскойна 👎
Почему? Его не адекватность и алкоголизм, не должны влиять на мнение, что он был первоклассным футболистом. И для сборной Англии сделал не меньше чем Джеррард и Лэмпард
+4
0
+4
Ответ олдовый манк
Комментарий скрыт
Лэмпард по сути должен быть на втором месте, у любителя нюхать ноги дочери (Скулса) и близко не было такого влияния на результаты матчей, как у Джеррарда и Лэмпарда.
+4
-2
+2
Ответ Stewart D.
с гаскойна и белингема поржал) первого не должно быть в топ 10
Гаскойн должен возглавить топ-10 по количеству промилле в организме.
+5
-3
+2
Ответ Михаил Мудров
скоулз во всем гораздо лучше слиппи джи, лемпард гораздо лучше обоих
>скоулз всего матчей: 716 голов: 155 ассистов: 82
> Джеррард всего: матчей: 749 голов: 191 ассистов: 172

он лучшиии я вам скозал!! лучший!1!11!!
+9
-7
+2
Дэвид Платт? Многих из перечисленных он выше.
+2
0
+2
В целом десятка более-менее адекватная, хотя по местам можно спорить. Странно, что нет Джона Барнса или он, по мнению 442, типа не полузащитник, а нападающий?

А еще в список 32-х лучших не попал Стив Макманаман, что также удивительно.
+2
0
+2
Ладно Гаскойн, но Беллингем выше Ле Тиссье, Фодена и Милнера - это за гранью добра и зла.
+4
-2
+2
Бред все эти списки и версии от кого то
+3
-1
+2
Чарльтона и Эдвардса в живую не видел. Из остальных для меня первый Уоддл, причем с отрывом. Помню, как в Луже в 91-ом на бровке просто клоуна из Димы Хлестова сделал, не последнего даже по европейским меркам тех лет, защитника.
+1
0
+1
Ответ олдовый манк
Комментарий скрыт
для того и список опубликовали, чтоб всё было ясно😉
+1
0
+1
Ответ Vikeif
Скоулз должен быть выше Бекхэма, при всем уважении ко второму.
И Лэмпарда с Джеррардом тоже.
+3
-2
+1
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мадридский пиар беспощаден. Как ещё выше Скоулза в паре с Бэкхемом не поставили🤓
О чем речь?
Лучший бомбардир ЛЛ, важнейший игрок Реала, лучший в своем возрасте, на определенном отрезке сезона просто лучший в мире
То что действующие игроки сюда не должны попадать это факт, но раз уж тут нашлось место Грилишу и Фодену, то уж Биллингему точно есть
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-2
+1
Скоулза я б повыше поставил, человек все на поле умел.
+5
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Ответ Stewart D.
ждём боевой десант обиженных манков с воплями что их рыжика, который ни разу за сезоне не забивал больше 10 мячей и ни разу не был в состоянии отыграть полный сезон, снова ни во что не ставят))
Меня тоже этот некропиар забавляет. Человек за всю карьеру из доминирующего клуба всего 2 раза в символическую сборную лиги попал, никогда не котировался на уровне абсолютно лучших, сборную тащил разве что в отборе к Евро-2000, потом тихо закончил карьеру и лет через 10 началооось (скорее всего к удивлению его самого)

Я, в отличие от большинства "ностальгирующих" по Скоулзи, застал его пик. Так вот тогда никто в здравом уме ему панегирики не пел, котировался он чуть выше младшего Невилла и Никибатта, а щас погляди - легенда, Джеррард с Лэмпардом ему в подмётки не годятся
0
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Ответ vaniaEee
О чем речь? Лучший бомбардир ЛЛ, важнейший игрок Реала, лучший в своем возрасте, на определенном отрезке сезона просто лучший в мире То что действующие игроки сюда не должны попадать это факт, но раз уж тут нашлось место Грилишу и Фодену, то уж Биллингему точно есть
Здесь речь идёт о игре за сборную, прежде чем позориться изучи матчи Грилиша того же за сборную и сопоставь
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Ответ misterCao
Здесь речь идёт о игре за сборную, прежде чем позориться изучи матчи Грилиша того же за сборную и сопоставь
В новости ни слова про сборную. В первоисточнике есть?
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Ответ Maxim Novicov
Не застал игры Гаскойна, но в чем она была крута, что его аж на второе место ставят?
нетипичный для Англии... очень техничный, "видел поле", мастер абсолютно неожиданных для соперника решений, скрытых передач. Вот как играл в отборе - не припомню...
==
Эти все качества есть и у Чарльтона, но он, скорее "полунападающий" был, в голову бы не пришло его полузащитником назвать
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Ответ Артем Андреев
Ладно Гаскойн, но Беллингем выше Ле Тиссье, Фодена и Милнера - это за гранью добра и зла.
А вот меня как раз Гаскойн в подобных рейтингах смущает больше прочих. Алкоголик без медалей, со скудной статистикой и отсутствием ярких перформансов хоть где-то - но вечно в топе…
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Ответ Артем Андреев
Ладно Гаскойн, но Беллингем выше Ле Тиссье, Фодена и Милнера - это за гранью добра и зла.
Ладно Ле Тиссье и Милнер , но Фоден?
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