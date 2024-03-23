Чарльтон – лучший полузащитник в истории Англии по версии FourFourTwo. Лэмпард – 3-й, Джеррард – 4-й, Скоулз – 6-й, Беллингем – 16-й
Бобби Чарльтон признан лучшим английским хавбеком в истории по версии FourFourTwo.
Британский журнал опубликовал список 32 лучших полузащитников в истории Англии. Первую строчку занял бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Бобби Чарльтон
2. Пол Гаскойн
5. Дэвид Бекхэм
6. Пол Скоулз
7. Гленн Ходдл
8. Брайан Робсон
9. Данкан Эдвардс
10. Крис Уоддл.
Отметим, что Майкл Кэррик занял 12-е место, Пол Инс – 14-е, Джуд Беллингем – 16-е, Мэтт Ле Тиссье стал 21-м, Джо Коул – 23-м, Оуэн Харгривз – 25-м, Джек Грилиш расположился на 27-й строчке, Филип Фоден – на 29-й, Джеймс Милнер – на 31-й.
Ему бы ещё лет 10-15 отыграть.
в обоих случаях ты мне не интересен ))
> Джеррард всего: матчей: 749 голов: 191 ассистов: 172
он лучшиии я вам скозал!! лучший!1!11!!
А еще в список 32-х лучших не попал Стив Макманаман, что также удивительно.
Лучший бомбардир ЛЛ, важнейший игрок Реала, лучший в своем возрасте, на определенном отрезке сезона просто лучший в мире
То что действующие игроки сюда не должны попадать это факт, но раз уж тут нашлось место Грилишу и Фодену, то уж Биллингему точно есть
Я, в отличие от большинства "ностальгирующих" по Скоулзи, застал его пик. Так вот тогда никто в здравом уме ему панегирики не пел, котировался он чуть выше младшего Невилла и Никибатта, а щас погляди - легенда, Джеррард с Лэмпардом ему в подмётки не годятся
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Эти все качества есть и у Чарльтона, но он, скорее "полунападающий" был, в голову бы не пришло его полузащитником назвать