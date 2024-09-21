Флик о календаре: «Барселона» не ищет оправданий, мы справимся. УЕФА и ФИФА должны заботиться об игроках, надо сокращать число матчей, если нужно высочайшее качество»
Ханс-Дитер Флик высказался о высокой нагрузке на футболистов «Барселоны».
«В начале сезона я сказал: «Никаких оправданий». И мы не ищем оправданий. У нас матчи каждый третий-четвертый день, но я думаю, что мы справимся.
Нагрузка очень, очень большая, и хорошо, что могут выйти другие футболисты, свежие. Мы справимся, и я уверен, что каждый покажет свою лучшую игру [против «Вильярреала»]. Мы команда, и, думаю, мы в Ла Лиге показали, насколько хорошо можем играть.
УЕФА и ФИФА должны заботиться о футболистах. Ситуация для игроков не лучшая. Все мы любим футбол и хорошую игру, так что если вы хотите, чтобы качество было высочайшим, то нужно сокращать число матчей», – отметил главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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