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  • Флик о календаре: «Барселона» не ищет оправданий, мы справимся. УЕФА и ФИФА должны заботиться об игроках, надо сокращать число матчей, если нужно высочайшее качество»
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Флик о календаре: «Барселона» не ищет оправданий, мы справимся. УЕФА и ФИФА должны заботиться об игроках, надо сокращать число матчей, если нужно высочайшее качество»

Ханс-Дитер Флик высказался о высокой нагрузке на футболистов «Барселоны».

«В начале сезона я сказал: «Никаких оправданий». И мы не ищем оправданий. У нас матчи каждый третий-четвертый день, но я думаю, что мы справимся.

Нагрузка очень, очень большая, и хорошо, что могут выйти другие футболисты, свежие. Мы справимся, и я уверен, что каждый покажет свою лучшую игру [против «Вильярреала»]. Мы команда, и, думаю, мы в Ла Лиге показали, насколько хорошо можем играть.

УЕФА и ФИФА должны заботиться о футболистах. Ситуация для игроков не лучшая. Все мы любим футбол и хорошую игру, так что если вы хотите, чтобы качество было высочайшим, то нужно сокращать число матчей», – отметил главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoБарселона
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoУЕФА
logoФИФА
logoХанс-Дитер Флик
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