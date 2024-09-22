Пеп о 2:2 с «Арсеналом»: «Сити» получил то, чего заслуживал. На их половине было 10 игроков, но мы проявили терпение и в итоге сравняли»

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче с «Арсеналом» (2:2).

– Не знаю, у скольких игроков «Арсенала» были судороги, но такое, конечно, бывает в сложных матчах.

Мы все время пасовали в штрафную, у нас были Рубен [Диаш ], Мануэль [Аканджи ], Эрлинг [Холанд], но у них есть Деклан Райс , Вильям Салиба , Габриэл [Магальяэс], Риккардо Калафьори, поэтому было очень сложно. Там [на половине поля «Арсенала»] было десять игроков. В итоге мы получили то, что заслуживали.

– Как вы отнеслись к тому, что «Арсенал» тянул время в концовке?

– Возможно, я бы поступил так же, потому что они играли вдесятером. Следует спросить Микеля [Артету], какова была их тактика. Они отлично справлялись благодаря дальним передачам на Кая Хавертца и забили второй гол. В итоге мы проявили терпение, создавали моменты и в итоге сравняли счет. Вот и все, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.