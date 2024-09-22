Холанд забил 10 голов в 5 турах АПЛ. Форвард «Ман Сити» отличился в каждой игре чемпионата
Эрлинг Холанд забил 10-й гол в текущем чемпионате Англии.
Форвард «Манчестер Сити» открыл счет на 9-й минуте матча с «Арсеналом» в АПЛ, воспользовавшись передачей Савио Морейры.
Норвежец отличился в каждой из пяти игр в чемпионате в этом сезоне, в том числе сделал два хет-трика.
Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс’‘
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