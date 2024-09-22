Холанд забил 10 голов в 5 турах АПЛ. Форвард «Ман Сити» отличился в каждой игре чемпионата

Эрлинг Холанд забил 10-й гол в текущем чемпионате Англии.

Форвард «Манчестер Сити » открыл счет на 9-й минуте матча с «Арсеналом » в АПЛ , воспользовавшись передачей Савио Морейры .

Норвежец отличился в каждой из пяти игр в чемпионате в этом сезоне, в том числе сделал два хет-трика.

Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .