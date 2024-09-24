Спортс’’ покажет матчи ПАОКа Чалова и Оздоева в чемпионате Греции. Первый эфир – 29 сентября
На Спортсе’’ появятся трансляции игр греческой Суперлиги с участием ПАОКа.
Посмотреть игры команды Федора Чалова и Магомеда Оздоева в сезоне-2024/25 бесплатно можно будет только на Спортсе’’.
Премьерная трансляция – 29 сентября в 20:30 мск, ПАОК примет «Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова. Матч прокомментирует Эльвин Керимов.
В следующих играх, которые покажет Спортс’’, ПАОК сыграет с «Левадиакосом» (6 октября), АЕКом (20 октября), «Ламией» (3 ноября) и «Олимпиакосом» (10 ноября).
После пяти туров ПАОК лидирует в чемпионате Греции, в предыдущем матче Чалов забил первый мяч за команду.
Спортс’’ уже транслирует матчи чемпионата Китая с участием «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого, а ранее эксклюзивно показывал бразильскую лигу Паулиста.
Опубликовано: Sports
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