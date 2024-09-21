Хах, что за первый гол у Чалова в Греции! Подставил пятку под вынос кипера

Забил каблуком.

Эта неделя была создана для долгожданных событий у наших за границей: теперь и Федор Чалова забил за ПАОК. Причем как!

Взгляните только: наш форвард даже не бил, это вратарь «Волоса» бил в него, попал в ногу Феде – и мяч залетел в ворота.

Да-да, это было абсолютно осмысленное движение, не просто удача. Казалось, просто попадание в спину, но нет – предусмотрительно выставленная нога.

Федор вышел на замену и сделал счет 4:1, утвердил победу ПАОКа. Команда лидирует в чемпионате Греции.

Хотя в первом тайме все было не так очевидно. «Волос» не реализовал пенальти в самом начале, а вот австрийский полузащитник ПАОКа Штефан Шваб свой 11-метровый забил. «Волос» даже нанес больше ударов (9:4), но во втором тайме рассыпался.

ПАОК мог пропустить куда больше, но раз за разом выручал хорватский вратарь Доминик Котарски: взял пенальти, всего насобирал семь сэйвов. Жаль, Магомед Оздоев не вышел, хотя в прошлых матчах был основным.

Вице-президент ПАОК Кириакос Кириакос в интервью Sport24 говорил, что в клубе не беспокоятся из-за блеклого старта Федора Чалова: «Мы ничуть не расстроены серией безголевых матчей Чалова. Федор уже адаптируется к нашему игровому стилю и становится важным игроком команды. У нас есть команда, полная талантов и качества, с четкой идентичностью, к которой нелегко адаптироваться новому игроку. Но он уже сделал это».

И вот в восьмой игре за ПАОК у Федора наконец-то гол, причем такой яркий.

Кстати, раз такое дело – самое время для инсайда. Скоро матчи ПАОКа будем смотреть вместе на Спортсе’’.

Только тсссс – все официальные подробности вот-вот.

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