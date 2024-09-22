«Арсенал» владел мячом 22,4% времени в игре с «Ман Сити» – лишь раз в АПЛ было меньше. Во втором тайме у «канониров» 12,5%
«Арсенал» контролировал мяч гораздо меньше, чем «Манчестер Сити».
Команда Микеля Артеты сыграла с «горожанами» вничью – 2:2. Лондонцы выступали в меньшинстве весь второй тайм.
«Арсенал» владел мячом лишь 22,4% времени. Меньше в АПЛ у него было только в августе 2021 года в матче с «Ман Сити» – 20%.
Во втором тайме сегодняшней игры «канониры» контролировали мяч еще меньше – всего 12,5% времени.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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