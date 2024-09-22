Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если вы уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»

Рой Кин раскритиковал Леандро Троссарда за удаление в матче с «Манчестер Сити».

Вингер «Арсенала » получил вторую желтую карточку в концовке 1-го тайма матча 5-го тура АПЛ (2:2). На 8-й добавленной минуте Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити » Бернарду Силве , а затем отбросил мяч, задержав возобновление игры.

«Если у вас уже есть желтая карточка – послушайте, к сожалению, я несколько раз получал красные, – то нужно постараться не дать судье шанса дать вам еще одну желтую. Он предоставил ему прекрасную возможность сказать: «Смотри, ты в кого-то врезался», – и отбил мяч ногой.

Это даже не обсуждается. Не нужно смотреть [повтор] 30 раз – он не прав. Это вторая желтая карточка, и это верх глупости», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.