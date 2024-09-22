Кин об удалении Троссарда за отброшенный мяч: «Верх глупости – если вы уже на желтой, нельзя давать судье повод показать вторую. Леандро не прав, это даже не обсуждается»
Рой Кин раскритиковал Леандро Троссарда за удаление в матче с «Манчестер Сити».
Вингер «Арсенала» получил вторую желтую карточку в концовке 1-го тайма матча 5-го тура АПЛ (2:2). На 8-й добавленной минуте Троссард на своей половине поля врезался в спину хавбеку «Манчестер Сити» Бернарду Силве, а затем отбросил мяч, задержав возобновление игры.
«Если у вас уже есть желтая карточка – послушайте, к сожалению, я несколько раз получал красные, – то нужно постараться не дать судье шанса дать вам еще одну желтую. Он предоставил ему прекрасную возможность сказать: «Смотри, ты в кого-то врезался», – и отбил мяч ногой.
Это даже не обсуждается. Не нужно смотреть [повтор] 30 раз – он не прав. Это вторая желтая карточка, и это верх глупости», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
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