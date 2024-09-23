Пирс Морган: «Арсенал» одержал моральную победу над «Сити», у которых лучшим из 12 игроков был Оливер. Мы выиграем АПЛ»
Пирс Морган намекнул на предвзятость судейства в матче «Ман Сити» и «Арсенала».
Встреча команд на «Этихад Стэдиум» в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2. Главным арбитром матча был Майкл Оливер.
В концовке 2-го тайма «Арсенал», ведя в счете 2:1, остался в меньшинстве после удаления Леандро Троссарда. На 8-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Джон Стоунз.
«Арсенал» одержал моральную победу. Великолепная игра против «Сити» с 12 игроками, лучшим из которых был Майкл Оливер.
«Арсенал» выиграет АПЛ. Вы не смогли победить нас, даже когда мы играли вдесятером весь второй тайм», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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