Пирс Морган: «Арсенал» одержал моральную победу над «Сити», у которых лучшим из 12 игроков был Оливер. Мы выиграем АПЛ»

Пирс Морган намекнул на предвзятость судейства в матче «Ман Сити» и «Арсенала».

Встреча команд на «Этихад Стэдиум» в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2. Главным арбитром матча был Майкл Оливер.

В концовке 2-го тайма «Арсенал», ведя в счете 2:1, остался в меньшинстве после удаления Леандро Троссарда . На 8-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Джон Стоунз .

«Арсенал» одержал моральную победу. Великолепная игра против «Сити» с 12 игроками, лучшим из которых был Майкл Оливер .

«Арсенал» выиграет АПЛ. Вы не смогли победить нас, даже когда мы играли вдесятером весь второй тайм», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала ».

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