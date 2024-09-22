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  • Стоунз о 2:2: «Арсенал» замедлял игру – они делают так уже несколько лет, «Сити» знал, чего ждать. Нужно было контролировать эмоции, и нам это удалось»
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Стоунз о 2:2: «Арсенал» замедлял игру – они делают так уже несколько лет, «Сити» знал, чего ждать. Нужно было контролировать эмоции, и нам это удалось»

Джон Стоунз считает, что «Арсенал» тянул время в матче с «Манчестер Сити».

Встреча команд в 5-м туре АПЛ завершилась со счетом 2:2. Стоунз сравнял счет на 8-й добавленной ко 2-му тайму минуте.

– Матч был тяжелым для обеих команд, учитывая то, как соперник останавливал игру, используя приемы, которые применяют немногие команды. Они замедляли игру, вратарь постоянно ложился на газон.

На этом сложном отрезке нам нужно было контролировать эмоции, и мне кажется, что нам это удалось. Было много жестких действий, несколько необдуманных решений, но мы справились.

– «Арсенал» овладел грязными приемами?

– Я бы так не сказал, но они делают так уже несколько лет, поэтому мы знали, чего ожидать. Можно называть это умным или грязным, как вам больше нравится. Но они нарушают ход игры, теряется ритм. Они используют это в своих интересах, и мы здорово справились с этим, – сказал защитник «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoДжон Стоунз
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