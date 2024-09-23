Бернарду после 2:2 о голах «Арсенала»: «Судья подозвал Уокера и не позволил ему вернуться на свою позицию. Второй мяч – блокировка вратаря. А затем им дали тянуть время»
Бернарду Силва недоволен судейством в матче АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:2).
«Мы пропустили после того, как судья подозвал нашего капитана [Уокера], а потом не позволил ему вернуться на свою позицию.
Второй пропущенный гол – ставшая уже обычной для них блокировка нашего вратаря при попустительстве арбитра. А затем судья несколько раз позволил им тянуть время.
Меня больше всего волнует то, что в начале каждого сезона проводится много встреч с FA (Футбольная ассоциация Англии – Спортс”). Нам говорят, что они будут контролировать подобные ситуации и пресекать их, но в итоге их слова ничего не значат. Много разговоров – и ничего не предпринимается», – сказал хавбек «Манчестер Сити».
Матч обслуживал арбитр Майкл Оливер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Evening Standard
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