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  • Бернарду после 2:2 о голах «Арсенала»: «Судья подозвал Уокера и не позволил ему вернуться на свою позицию. Второй мяч – блокировка вратаря. А затем им дали тянуть время»
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Бернарду после 2:2 о голах «Арсенала»: «Судья подозвал Уокера и не позволил ему вернуться на свою позицию. Второй мяч – блокировка вратаря. А затем им дали тянуть время»

Бернарду Силва недоволен судейством в матче АПЛ «Манчестер Сити» – «Арсенал» (2:2).

«Мы пропустили после того, как судья подозвал нашего капитана [Уокера], а потом не позволил ему вернуться на свою позицию.

Второй пропущенный гол – ставшая уже обычной для них блокировка нашего вратаря при попустительстве арбитра. А затем судья несколько раз позволил им тянуть время.

Меня больше всего волнует то, что в начале каждого сезона проводится много встреч с FA (Футбольная ассоциация Англии – Спортс”). Нам говорят, что они будут контролировать подобные ситуации и пресекать их, но в итоге их слова ничего не значат. Много разговоров – и ничего не предпринимается», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

Матч обслуживал арбитр Майкл Оливер.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Evening Standard
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoсудьи
logoКайл Уокер
logoМайкл Оливер
logoЭдерсон
logoБернарду Силва
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