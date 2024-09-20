Кто еще врывался в РПЛ, как Батраков?

Аршавин, Сычев, Измайлов и другие легенды.

19-летний Алексей Батраков – открытие сезона. Полузащитник «Локомотива» за 8 матчей выдал удивительное: 5 голов и 5 ассистов. Он исполняет стандарты, ведет игру и вообще украшает РПЛ.

А кто врывался так же?

Андрей Аршавин – 2001

Возможно, в вашей памяти тоже отпечаталось: матч «Зенита» с «Факелом», 18-летний Кержаков делает неожиданный пас через себя, а 19-летний Аршавин ловит мяч подъемом и попадает в дальний – так в 2001-м посыпались его голы.

Аршавин в первом полноценном сезоне был настолько хорош, что его сразу же захотел к себе Олег Романцев. Правда, переговоры провалились. Причем не из-за клубов.

«Мы договорились, – красочно рассказывал Андрей Червиченко. – Разговор шел про троих: Быстрова, Денисова и Аршавина. Покупали их недорого, почти даром: два миллиона долларов за всех – у них контракты заканчивались. Но Аршавин хотел, чтобы Романцев подтвердил, что он будет играть нападающего.

Я говорю Андрею: «Какая тебе разница, что он сейчас скажет? Будешь играть хорошо, поставит в нападение». Нет, говорит, хочу от него услышать. Я три раза заходил к Романцеву, просил, чтобы он сказал Аршавину то, что Андрей просит. На третий раз Романцев согласился.

Заводим к нему Аршавина, Романцев говорит: «Ты будешь играть там, где я тебе скажу». Аршавин послушал его лекцию, сказал, что все понял, поблагодарил меня и уехал».

Марат Измайлов – 2001

Залетел в российский футбол даже помощнее Батракова: сначала зажег в РПЛ-2001, а дальше феерил в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

Первый гол Измайлова за «Локомотив» – искусство. Только посмотрите, как он разделался с обороной «Зенита» и прошил Бородина.

Марат уникально приклеивал мяч к ноге и измучивал тех, кто пытается отобрать. Его не волновало, кого накручивать и в каком турнире – «Черноморец» в чемпионате или «Реал» в Лиге чемпионов. Здорового Измайлова было почти невозможно остановить. А травмы всегда случались внезапно. Держите историю от Руслана Пименова.

«В 23:00 у нас отбой, Марат лег здоровым. В три часа ночи будит врача, на ноге огромная мозоль, играть не может. Никто не понимает, как это случилось, просто загадка. Или мы играли на Кубок УЕФА с кем-то из Израиля в Раменском. На Измайлове сфолили, судья не увидел. Пятнадцать минут до конца, мы проигрываем, а он просто встает и уходит с поля. Садится в лимузин и уезжает».

Александр Кержаков – 2002

Если в 2001-м перформил Аршавин, то 2002-й стал годом Кержакова – 14 голов за сезон в 19 лет! Летом вообще выдал серию с 11 мячами за 7 матчей, а между делом съездил на чемпионат мира. Причем взялся за дело еще в предыдущем сезоне – выбил 6+7.

Ниже – первый официальный гол за «Зенит» в ворота «Спартака» – и знаменитое празднование с Аршавиным кувырками.

Тогда по Кержакову в Санкт-Петербурге просто сходили с ума. А он скромничал и отвечал, что на звезд вроде Роналдо похож только бутсами.

И очень мило рассказывал, как потратил первые заработанные футболом деньги – еще до «Зенита» за матч на чемпионат области.

«Привез родителям и младшему брату подарки. Мише в фирменном магазине купил кофту. Папе, кажется, бритвенные принадлежности, а маме — хороший, современный утюг, у нее раньше никогда такого не было. Мама сначала испугалась: «Откуда такие деньги?» Мне ведь было всего 16».

В «Зените» ушел на другой уровень.

– Практически все деньги я отдаю маме. Себе оставляю минимум.

– Например, на «Ауди ТТ»?

– Ну... Автомобиль – исключение. Да, клуб выделил мне новую «Мазду», но «ТТ» была машиной моей мечты. Так что сейчас «Мазду» осваивает мама.

Дмитрий Сычев – 2002

В 2002-м не верилось, что «Спартак» вот-вот закончится. Тем более стартовали прилично – во многом благодаря голам Дмитрия Сычева. 18-летний форвард забил 6 голов в первых 6 матчах и всех свел с ума.

Потом поехал на чемпионат мира, забил и там, а дальше вколотил в девятку «Зениту» (4:3) и показал футболку «Кто мы? Мясо!». Казалось, «Спартак» получил звезду, которая принесет много голов и побед, а через несколько лет и много денег – Сычева уже тогда хотели в «Милане», «Парме» и «Баварии».

К сожалению, вскоре форвард со скандалом ушел. История мутная и сложная, базовые детали можете посмотреть здесь , поэтому сразу двинемся дальше. Держите зарисовку, как Сычев в 2002-м постеснялся в сборной взять автограф у Мостового по просьбе Дмитрия Кудряшова.

«Посчитал неудобным подходить к Мостовому, – рассказывал форвард. – Честно говоря, всегда смотрел на него как на кумира. Вроде еще вчера с друзьями сидел у телевизора и болел за наших, кричал после гола Карпина в ворота Украины и вдруг еду с теми же футболистами в одном лифте, ем за одним столом. Все в сборной отнеслись ко мне доброжелательно. На мой взгляд, внутренне сплачивает команду то, что почти все ее игроки когда-либо выступали за «Спартак».

Игорь Акинфеев – 2003

Сложно придумать более мощный дебют: игра на ноль с «Крыльями», отраженный пенальти и победа.

Акинфеев скромно оценивает момент: «В начале карьеры позволялось больше. Взять хотя бы отбитый пенальти в Самаре, когда выбежал на два метра вперед. Сейчас прямо весело смотреть, а тогда все так делали».

Кстати, Игорь не сразу отвоевал место в старте. До 20-х туров РПЛ-2003 то сидел, то играл и зафиксировался в воротах только в конце сезона – с ним ЦСКА не проиграл 7 матчей подряд и стал чемпионом.

А вообще, Акинфеев гремел задолго до основы, но мы этого не видели.:

«В 16 лет поехал на один из первых сборов в Израиль, – рассказывал он. – Делал упражнения с Чановым на тренировках, но как только дело касалось футбола, меня не ставили. Играли Мандрыкин и Крамаренко. Я просто сидел на пригорке и смотрел футбол. Так продолжалось до матча с молодежной сборной Израиля. До конца 10-15 минут.

Газзаев мне говорит: «Меняй Веню и выходи». Выхожу, а там – штрафной в наши ворота. Не через стенку бить, а у боковой линии, но все равно опасный. Я думаю: «Что же мяч не на той половине, как мне быть-то вообще сейчас». Идет подача, человек бьет головой. Я просто с места срываюсь без каких-либо переступов, взлетаю, каким-то чудом дотягиваюсь пальцами, мяч попадает в штангу и улетает».

После игры Газзаев и Чанов поздравили. Валерий Георгич говорит: «Такой момент тяжелый. Как ты потащил?» И все – со следующей тренировки меня и на двусторонках ставили, и в товарищеских матчах».

Динияр Билялетдинов – 2004

Запомнился после дубля «Спартаку», а первый гол забил «Торпедо». Самое интересное, что два из трех мячей на старте карьеры Билялетдинов вколотил головой – из сложных ситуаций.

Тогда его еще называли «Данияр», а Юрий Палыч Семин так делает до сих пор. А вот как Билялетдинов описывал народную любовь тех лет без интернета.

«Тогда вместо инстаграма и директа были письма на базу. Мишки плюшевые приносили, игрушки – у меня целая ниша на базе была, все туда складывал. Зайки, поделки, блокнотики, валентинки – чего только не было. Прикольно, когда рисуют.

Были портреты, выложенные стразами. Вообще узнавать стали не сразу, это попозже началось – под сентябрь-октябрь. Была фанатка из Самары – не помню по имени, только внешне – она не пропускала ни одного матча, майку ей пообещал и подарил».

Алан Дзагоев – 2008

17-летний Дзагоев вошел в российский футбол с двух ног и выдал, возможно, самый яркий сезон в карьере. Вот его первый гол в РПЛ – просто красота.

Был даже отрезок, когда Дзагоев за 7 матчей забил 7! Уже тогда его хотели увозить в Европу, но молодой Алан, кажется, слегка испугался.

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в «Челси»: тренируюсь с основой и играю за дубль, – рассказывал полузащитник.

Во‑первых, мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Ни тренироваться, ни играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и не стеснялся никого. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод.

На следующий год был вариант перейти в «Штутгарт». Тогда еще тоже не был готов. А вот когда был готов – после чемпионата Европы, в 22 года, – конкретного предложения не было. Скорее всего, на тот момент не было хорошего агента рядом. Так сложилось».

19-летний Батраков – новая звезда «‎Локо». Чем он так хорош?