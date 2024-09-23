Гребенкин подрался с Годеттом в выставочном матче между «Торонто» и «Оттавой»

Никита Гребенкин подрался с Адамом Годеттом в выставочном матче.

«Оттава » обыграла «Торонто » (6:5 ОТ) в предсезонном матче НХЛ .

Драка с участием российского нападающего «Лифс» произошла в третьем периоде. Оба участника получили по 5 минут штрафа.

21-летний игрок также отметился 1 броском в створ и завершил встречу с полезностью «минус 1».