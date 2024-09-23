Гребенкин подрался с Годеттом в выставочном матче между «Торонто» и «Оттавой»
Никита Гребенкин подрался с Адамом Годеттом в выставочном матче.
«Оттава» обыграла «Торонто» (6:5 ОТ) в предсезонном матче НХЛ.
Драка с участием российского нападающего «Лифс» произошла в третьем периоде. Оба участника получили по 5 минут штрафа.
21-летний игрок также отметился 1 броском в створ и завершил встречу с полезностью «минус 1».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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