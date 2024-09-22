У Хавертца и Тимбера 0 точных передач в матче с «Сити» за 89+ сыгранных минут – впервые среди полевых игроков за время сбора статистики в АПЛ
Два игрока «Арсенала» не отдали ни одного точного паса в матче с «Ман Сити».
«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ.
Кай Хавертц и Юрриен Тимбер, вышедшие в стартовом составе «канониров», показали 0% точности передач. Хавертц, отыгравший весь матч, выполнил 5 передач, а Тимбер, замененный на 2-й добавленной ко второму тайму минуте, – 6 передач, при этом ни один из игроков ни разу не отдал точный пас партнеру по команде.
Хавертц и Тимбер стали первыми полевыми футболистами с сезона-2003/04 (начало сбора статистики), не отдавшими ни одной точной передачи за 89 и более минут на поле в одном матче АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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