У Хавертца и Тимбера 0 точных передач в матче с «Сити» за 89+ сыгранных минут – впервые среди полевых игроков за время сбора статистики в АПЛ

Два игрока «Арсенала» не отдали ни одного точного паса в матче с «Ман Сити».

«Манчестер Сити » и «Арсенал » сыграли вничью (2:2) в 5-м туре АПЛ .

Кай Хавертц и Юрриен Тимбер , вышедшие в стартовом составе «канониров», показали 0% точности передач. Хавертц, отыгравший весь матч, выполнил 5 передач, а Тимбер, замененный на 2-й добавленной ко второму тайму минуте, – 6 передач, при этом ни один из игроков ни разу не отдал точный пас партнеру по команде.

Хавертц и Тимбер стали первыми полевыми футболистами с сезона-2003/04 (начало сбора статистики), не отдавшими ни одной точной передачи за 89 и более минут на поле в одном матче АПЛ.