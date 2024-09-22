«Барселона» при Флике выиграла все шесть матчей в Ла Лиге с общим счетом 22:5

«Барселона» выиграла все 6 матчей в Ла Лиге при Ханси Флике.

Сегодня «блауграна» разгромила «Вильярреал » (5:1). В предыдущих двух играх победы тоже были крупными – 4:1 и 7:0.

За шесть туров чемпионата Испании каталонцы под руководством нового тренера забили 22 гола и пропустили 5.

25 сентября «Барселона », лидирующая в Ла Лиге, примет «Хетафе».