«Барселона» при Флике выиграла все шесть матчей в Ла Лиге с общим счетом 22:5
«Барселона» выиграла все 6 матчей в Ла Лиге при Ханси Флике.
Сегодня «блауграна» разгромила «Вильярреал» (5:1). В предыдущих двух играх победы тоже были крупными – 4:1 и 7:0.
За шесть туров чемпионата Испании каталонцы под руководством нового тренера забили 22 гола и пропустили 5.
25 сентября «Барселона», лидирующая в Ла Лиге, примет «Хетафе».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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