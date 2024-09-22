Глушаков покинет «Химки» в ближайшее время («Матч ТВ»)

Денис Глушаков покинет «Химки».

По данным «Матч ТВ», полузащитник «Химок» в ближайшее время расторгнет контракт с подмосковным клубом.

«Глушаков в принципе покидает команду. Сейчас или через несколько дней. Но его в команде не будет», – сообщил «Матч ТВ» источник, близкий к ситуации.

Ранее гендиректор «Химок» Николай Оленев сообщил, что 37‑летний Глушаков не тренируется с командой перед матчем 9-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» по решению тренерского штаба. Сам Глушаков сообщал, что его отправили во вторую команду, но заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом.

Глушаков перешел в «Химки» летом и провел за команду восемь матчей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.