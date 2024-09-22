Александр Мостовой: «Я не то что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Если приеду в Виго, город встанет на уши. Выйду на поле – трибуны упадут. Но на стажировку вряд ли поеду»

Александр Мостовой рассказал, почему не планирует ехать на стажировку в «Сельту».

«Я не то что легенда «Сельты», а всего российского футбола. Но на стажировку в Испанию вряд ли поеду. Сейчас тяжело с перелетами и переездами. Даже в Лиге Чемпионов уже люди начинают жаловаться. Скоро футболисты начнут в самолете переодеваться, потом выходить на поле, а уже вновь в самолете мыться и лететь обратно.

Основная причина, по которой не рассматриваю стажировку в «Сельте» – логистика. Лететь 20 часов – тяжело. Но если поступит предложение и скажут: «Алекс, давай приезжай», то, может, плюну на все и поеду. А пока из команды не общались со мной. У меня там всего два человека осталось, с кем я играл.

Ясно, что если я приеду в Виго, то весь город встанет на уши. А если на поле выйду, тогда вообще трибуны упадут», – сказал экс-полузащитник «Сельты».

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Договоренность есть. Хорошо, что теперь можно идти, там футбольный человек. Но не тороплюсь, не дай бог проиграют – скажут, Мостовой виноват»